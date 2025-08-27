“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Специалист по Таро Виктория Кердман: медитации, курс “Телепорт”, ютуб и другие соцсети vkerdman, реальные отзывы

Виктория Кердман – таролог и мастер по раскладам карт Таро и использования их, как проводник по жизни и продвижения духовного пути.

Таролог по картам проводит анализ того, с чем обратился клиент, и ищет возможные выходы из сложных ситуаций и ответы на самые сложные вопросы. Этим и занимается сама Виктория Кердман.

В статье узнаем подробности биографии таролога, проанализируем деятельность и отзывы клиентов на различных форумах и сайтах.

Биография Виктории Кердман

Виктория Кердман еще подростком увлекалась гаданием и делала странные расклады на обычной игральной колоде. Но в 2018 году девушка уже активно работала с метафорическими картами по учебнику Таро “Теория и практика чтения карт в предсказаниях и психотерапии» Белявского.

Через несколько месяцев Виктория попала на тренинг по холотропному дыханию к одному психотерапевту, которая перед сессией делала расклады на Таро. Виктории Кердман тогда выпала карта дьявола, которая означала злоупотребление силой и властью. И девушка немного испугалась. В 2019 году окончила Казанский Федеральный Университет по специальности экономика и управления финансами. Прошла обучение у целителя по знаниям арканов, которые предполагали не только расклады, но понимание глубокой системы развития человека.

Использовала медитации для борьбы с лишним весом и расстройствами пищевого поведения. Сейчас Виктория – востребованный таролог, который обучает своих клиентов работе по картам Таро, считывать с них информацию и использовать карты для работы с людьми. Проводит консультации, на которых помогает реализовать себя с помощью карт Таро и найти первых клиентов для выхода на доход в несколько миллионов.

Для работы тарологом необходимо пройти соответствующее обучение, у Виктории Кердман не было найдено ни одного документа, подтверждающих ее обучение. Поэтому вполне вероятно, что услуги Виктории Кердман – развод и обманом людей.

Услуги таролога

Авторские медитации Виктории Кердман под названием “22 ключа” помогут прожить энергию каждого аркана, найти свое предназначение, приобрести уверенность в себе и решить все свои проблемы. Каждый аркан несет свое истинное значение, по которым вы будете учится строить свою жизнь, насыщая ее гармонией, счастьем, радостью и любовью. Стоимость медитации зависит от выбранного тарифа. Сумма “базового” обучения составляет 33333 рублей, “полное погружение” – 44444 рублей и тариф “индивидуальный” можно приобрести за 22222 рублей.

Курс “Телепорт” от Виктории Кердман – это уникальная авторская методика, направленная на планирование и прогнозирование своего года по расчету энергии Жизни по дате рождения. С помощью оригинальной методике Виктории вы поймете на какие сферы деятельности следует обратить особое внимание, построите свою карту передвижения на текущий год и разберетесь какие действия приведут Вас к точному результату.

Программа обучения состоит из трёх блоков.

Первый блок «Подготовка» познакомит вас с построением персональной карты и расчётом ключевой энергии, которая будет сопровождать вас в течение всего года.

Во втором блоке «Обзор энергии» вы узнаете о значении карт и их влиянии на повседневную жизнь. Вы поймёте, как направлять свою энергию в нужное русло.

Третий блок «Консультирование» поможет вам применять полученные навыки на практике и зарабатывать на этом.

Стоимость обучения варьируется от 29 900 до 99 900 рублей.

За свои расклады по картам Таро Виктория Кердман берет немалые деньги. Стоимость расклада на одну сферу деятельности составляет 150000 рублей, а расклад на развития бизнеса с рекомендациями составляет 500000 рублей.

Также у Виктории Кердман есть практикум “Tarot&Love”, который отлично подходит как новичку, так и опытному тарологу. На уроках вы научитесь понимать цели людей, диагностировать и прогнозировать их проблемы, а также видеть и замечать пути решения конфликтов.

Стоимость обучения составляет от 19990 до 22222 рублей.

Анализ социальных сетей vkerdman

Виктория ведет три социальные сети: телеграмм “vkerdman”, ютуб-канал и Вконтакте. На ютубе Виктория Кердман проводит медитации и посещает различные программы.

Отзывы о Виктории Кердман

Клиенты оставляют очень много положительных отзывов о Виктории Кердман, с которыми сама девушка очень редко делится в социальных сетях.

Выводы о деятельности таролога

Виктория Кердман – таролог и мастер по раскладам карт Таро и использования их, как проводник по жизни и продвижения духовного пути. Обучает своих клиентов работе по картам Таро, считывать с них информацию и использовать карты для работы с людьми. Проводит консультации, на которых помогает реализовать себя с помощью карт Таро и найти первых клиентов для выхода на доход в несколько миллионов.

Источники информации говорят, чтобы работать тарологом полагается пройти соответствующее обучение, которое подтверждается выдачей сертификата. У Виктории Кердман не было найдено не одного сертификата, а значит она не получала никакого должного образования. Поэтому мы рекомендуем проявлять осторожность в отношении этого специалиста и не советуем обращаться для решения ваших проблем.