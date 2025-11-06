“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Виктория Воробьева

Отзывы о Виктории Воробьевой: что стоит знать о нумерологе

Виктория Воробьева заявляет себя как практикующий эзотерик с 2017 года, работающий в области нумерологии, рун, метафизики и других направлений. Главной целью она называет «коррекцию жизненного пути клиента». В данном обзоре подробно рассматриваются направления ее деятельности, стоимость услуг, отзывы и структура обучающих программ относительно заявленной деятельности.

Биография Виктории Воробьевой

Виктория Воробьева начала заниматься эзотерикой в 2017 году. За это время она заявляет об освоении ряда направлений: нумерология, таро, руны, метафизика, ритуалы, заговоры и шепотки. Специализация — работа с числовыми кодами и их влиянием на судьбу клиента. Эзотерик утверждает, что обладает опытом достаточно высокого уровня, чтобы выполнять расчеты «безошибочно».

По информации из открытых источников, Воробьева описывает свою практику и дает информацию исключительно на Telegram-канале, который имеет ограниченное число подписчиков. Контент на канале выходит с частотой раз в два дня. Также у нее есть персональный сайт, где размещаются сведения о курсах по нумерологии. Вторичных подтверждений компетенций, дипломов или лицензий на сайтах не обнаружено.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Виктория Воробьева?

Список направлений, заявленных Воробьевой, включает:

Нумерологическое консультирование

Диагностика на основе карт Таро

Анализ с помощью рун

Применение заговоров, шепотков и ритуалов

Работа с личной метафизикой

Она указывает, что проводит консультации для женщин и мужчин, в том числе по вопросам личной жизни, здоровья, финансов и предназначения. По заявлениям автора, возможно получение бесплатной магической диагностики перед консультацией.

Стоимость участия в консультации не указана в открытых источниках и уточняется только лично. Диагностика негатива проводится по выбору — с помощью карт Таро, рун или чисел даты рождения.

Обучающие программы по нумерологии

Воробьева предлагает обучение по авторскому курсу «Нумерология от нуля до Профессионала». Образование можно пройти по выбору одного из трех тарифов: стандарт, вип или премиум. Начать можно в любой момент. Каждый тариф имеет отличия по объему информации, формату взаимодействия и срокам доступа к материалам:

Тариф «Стандарт»: 38 уроков, 4 направления нумерологии, длительность — 4 месяца. Самостоятельное изучение. Материалы доступны еще 4 месяца после окончания. Стоимость — 39900 рублей.

Тариф «Вип»: 58 уроков по 5 направлениям, обучение — 6 месяцев, доступ к чату и куратору, практика на матрице клиента, 14 маркетинговых уроков, 6 прямых эфиров с Воробьевой. Материалы доступны 6 месяцев. Цена — 54900 рублей.

Тариф «Премиум»: все услуги тарифа Вип, плюс — 12 прямых эфиров и 2 личные консультации с Воробьевой. Доступ к урокам — 12 месяцев. Стоимость — 99900 рублей.

Сертификаты получают только участники вип и премиум тарифов. Статус и официальная аккредитация программы не раскрываются.

Отзывы о Виктории Воробьевой: что говорят клиенты?

Отзывы бывших клиентов содержат в основном эмоциональные комментарии, часто без конкретных фактов. Встречаются мнения с указанием на удовлетворённый результат. Однако отсутствует систематизированная статистика успехов, а также реальные подтверждения эффективности с изменениями в жизни участников, о которых упоминается. Значительная часть отзывов размещена без возможности проверить их подлинность на сторонних источниках.

Выводы по деятельности Виктории Воробьевой

Виктория Воробьева работает как эзотерик с ориентиром на консультирование через нумерологию и смежные практики — таро, руны, ритуалы, метафизику. Вся связь осуществляется через Telegram и персональный сайт. Стоимость обучающих программ достигает 99900 рублей, при этом обучение рассчитано до полугода-год и включает разное количество прямых эфиров и доступа к материалам. Конкретные данные о результатах работы, реальной квалификации или официальной сертификации в открытом доступе отсутствуют. Отзывы представлены как субъективные мнения без верификации и доказательной базы. Выводы о качестве услуг Виктории Воробьевой формируются на основании этих непроверенных источников.