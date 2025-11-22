“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Виктория Авидзба

Отзывы о Виктории Авидзба: разбор деятельности и услуг нумеролога

Виктория Авидзба называет себя нумерологом с 14-летним стажем и опытом практики более 30 лет. Она основала собственную школу практической нумерологии и предлагает ряд эзотерических услуг, включая Рейки, Таро и консультации с расчетами. Ниже рассмотрим, что именно предлагает специалист, сколько стоит обучение и какими отзывами сопровождается её деятельность.

Биография Виктории Авидзба

Виктория Авидзба занимается нумерологией более 14 лет и заявляет, что собирала свои знания в течение трёх десятилетий. В ходе своей деятельности она основала школу практической нумерологии, где обучает и консультирует людей по вопросам их жизненного пути, болезней и профессиональной пригодности. Основные направления — эзотерика, нумерология и духовные практики. Коммуникация с аудиторией осуществляется через Instagram, Telegram и YouTube.

Какие услуги предлагает Виктория Авидзба?

На официальном сайте школы в формате одностраничника представлено несколько платных и бесплатных услуг:

Нумерологическая консультация с расчетом матрицы по дате рождения — 5000 рублей за один час.

Сеансы Рейки, стоимость — от 1500 до 4000 рублей, в зависимости от продолжительности и формата.

Гадание на картах Таро от 100 рублей за ответ на любой вопрос.

Телефонная консультация по конкретному вопросу — 5000 рублей за час разговора.

Обучение профессии нумеролога: отдельные лекции по цене от 500 до 3750 рублей. Полные курсы предлагаются по стоимости от 3990 до 41590 рублей.

На сайте есть и бесплатные материалы, доступ к которым предоставляется после регистрации.

Отзывы о Виктории Авидзба: что говорят клиенты?

Отзывы на личных страницах и внешних ресурсах присутствуют, однако большинство из них написаны исключительно в положительном ключе и не содержат критики или конструктивных замечаний. Это делает объективную оценку деятельности Виктории Авидзба затруднительной.

Выводы по деятельности Виктории Авидзба

На основе представленных данных можно отметить, что Виктория Авидзба реализует услуги в сфере эзотерики и нумерологии по достаточно высоким расценкам. Конкретная информация о результатах практик, квалификации или внешней сертификации отсутствует. Отзывы, доступные в открытом доступе, являются однобокими и не позволяют получить полное представление о результате взаимодействия с нумерологом.