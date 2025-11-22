22.11.2025, 13:11, Рейтинг эзотериков
Отзывы о Виктории Авидзба: разбор деятельности и услуг нумеролога
Виктория Авидзба называет себя нумерологом с 14-летним стажем и опытом практики более 30 лет. Она основала собственную школу практической нумерологии и предлагает ряд эзотерических услуг, включая Рейки, Таро и консультации с расчетами. Ниже рассмотрим, что именно предлагает специалист, сколько стоит обучение и какими отзывами сопровождается её деятельность.
Биография Виктории Авидзба
Виктория Авидзба занимается нумерологией более 14 лет и заявляет, что собирала свои знания в течение трёх десятилетий. В ходе своей деятельности она основала школу практической нумерологии, где обучает и консультирует людей по вопросам их жизненного пути, болезней и профессиональной пригодности. Основные направления — эзотерика, нумерология и духовные практики. Коммуникация с аудиторией осуществляется через Instagram, Telegram и YouTube.
Какие услуги предлагает Виктория Авидзба?
На официальном сайте школы в формате одностраничника представлено несколько платных и бесплатных услуг:
- Нумерологическая консультация с расчетом матрицы по дате рождения — 5000 рублей за один час.
- Сеансы Рейки, стоимость — от 1500 до 4000 рублей, в зависимости от продолжительности и формата.
- Гадание на картах Таро от 100 рублей за ответ на любой вопрос.
- Телефонная консультация по конкретному вопросу — 5000 рублей за час разговора.
- Обучение профессии нумеролога: отдельные лекции по цене от 500 до 3750 рублей. Полные курсы предлагаются по стоимости от 3990 до 41590 рублей.
На сайте есть и бесплатные материалы, доступ к которым предоставляется после регистрации.
Отзывы о Виктории Авидзба: что говорят клиенты?
Отзывы на личных страницах и внешних ресурсах присутствуют, однако большинство из них написаны исключительно в положительном ключе и не содержат критики или конструктивных замечаний. Это делает объективную оценку деятельности Виктории Авидзба затруднительной.
Выводы по деятельности Виктории Авидзба
На основе представленных данных можно отметить, что Виктория Авидзба реализует услуги в сфере эзотерики и нумерологии по достаточно высоким расценкам. Конкретная информация о результатах практик, квалификации или внешней сертификации отсутствует. Отзывы, доступные в открытом доступе, являются однобокими и не позволяют получить полное представление о результате взаимодействия с нумерологом.