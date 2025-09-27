“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Вера Склярова

Отзывы о Вере Скляровой: разоблачение эзотерика

Вера Склярова называет себя тарологом и магистром оккультных наук с опытом более 30 лет. Несмотря на многочисленные публикации и созданные колоды карт, её наследие продолжает вызывать споры: одни восхищаются, другие относятся с критикой. Ниже рассмотрим биографические данные, перечень курсов и продуктов, отзывы клиентов и сделаем выводы о её профессиональной деятельности.

Биография Веры Скляровой

Вера Склярова представляется как гранд-мастер и автор свыше 50 эзотерических изданий. В качестве таролога и преподавателя она вела школу под названием АРЕВ, участвовала в лекциях и выпускала обучающие материалы. Подчёркивается, что её подход к таро и оккультным практикам был авторским и индивидуализированным. Склярова скончалась в возрасте 75 лет, однако деятельность продолжается её последователями и учениками. Основной акцент делался на разработке раскладов Таро и практическом применении знаний в эзотерике.

Какие услуги предлагает Вера Склярова?

Под брендом Веры Скляровой предлагались книги, онлайн-курсы, материалы по Таро, а после её смерти – занятия проводит Галина Шведова, заявленная как её ученица. Индивидуальный график возможен только через школу АРЕВ. Для начинающих доступны бесплатные онлайн-уроки на сайте арев, однако за полноценное обучение нужно платить. Конкретные расценки на курсы не указаны, что может вызывать недоверие у потенциальных учеников.

Список курсов и книг Веры Скляровой

«Самый полный самоучитель по таро» – позиционируется как доступная для новичков книга, включает главу с раскладами, использованными в детективном сюжете.

«Таро и реинкарнация» – включает теоретическую часть, расклады, дополнена DVD-диском с лекцией школы АРЕВ (продолжительность 1,5 часа).

«Таро. Коррекция судьбы» – вызывает споры из-за сочетания эзотерики, оккультизма и психологии. Автор утверждает, что приводит уникальные методы впервые.

«Золотая энциклопедия тарологических раскладов» – содержит свыше 80 описанных схем работы с картами.

«Как раскладывать таро: Новый подход» – сборник кодовых таблиц арканов и раскладов.

Колоды Таро от Скляровой

Под авторством Веры Скляровой выпущено более восьми различных колод. Часть из них позиционируется как экспериментальные, другие – тематически адаптированные.

«Таро теней» – первая и, по заявлениям, вызвавшая массовую реакцию в сообществе. Акцент на XV аркане («дьявол»), снабжена авторскими комментариями и значениями.

«Библейское Таро» – основано на сюжетах Священного Писания.

«Золотой теленок» – заявляется как ироничная колода, включающая элементы юмора.

«Таро Кармы» – ориентировано на выявление причин неудач, с рекомендациями по «коррекции судьбы».

Также в перечень входят «Таро Нострадамуса», «Таро порчи и сглаза» и иные малоизвестные на практике колоды.

Отзывы о колодах преимущественно неоднозначные, вызывают как интерес, так и скепсис. Чёткого консенсуса среди практикующих нет.

Отзывы о Вере Скляровой: что говорят клиенты?

Мнения пользователей по поводу курсов, книг и колод Веры Скляровой существенно расходятся. Ряд рецензентов подчёркивают сложности в восприятии её материалов, высокий порог входа для новичков и методическую запутанность. Другие отмечают нестандартный формат подачи материала, однако часто без конкретики. Встречаются критические оценки по поводу смеси эзотерики и неакадемической психологии. Нередко поднимается вопрос о преемственности обучения после смерти автора и качестве материалов нынешних наставников.

Выводы по деятельности Веры Скляровой

Несмотря на обширное наследие в виде книг, раскладов и колод, фигура Веры Скляровой вызывает множество вопросов. Подход, сочетающий езотерику, художественные элементы и психологические концепции, находит отклик не у всех. Учебные курсы оставлены на плечи последователей, что вызывает сомнение в их достоверности и соответствии оригиналу. Потенциальным ученикам и читателям рекомендуется проявить максимальную осмотрительность при выборе данного источника информации.