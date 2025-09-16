“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Вера Хубелашвили

Отзывы о Вере Хубелашвили: разоблачение астролога

Вера Хубелашвили утверждает, что сочетает классические астрологические техники с собственными разработками, которые, по ее словам, помогают клиентам изменить жизнь. Однако ни одна из придуманных методик не описана и не имеет подтверждения. Несмотря на участие в теле- и радиопрограммах, реальных подтверждений обоснованности ее деятельности найти невозможно.

Биография Веры Хубелашвили

Вера Хубелашвили часто распространяет информацию о себе, однако подлинные факты остаются неясными. Известно, что она получила высшее образование в сфере менеджмента, но не указывает конкретное учебное заведение. Также заявляет о прохождении курса MBA, но никакие документы не предоставляются. Упоминается о трудовой деятельности в российских и зарубежных компаниях, якобы с высокими доходами, но обеспеченные этим утверждения отсутствуют. Нет данных о названиях компаний, должностях или периодах работы. Хубелашвили утверждает, что покинула корпоративную сферу ради астрологии из-за эмоционального выгорания, но не объясняет детали перехода.

Кроме того, она утверждает, что является автором и основателем школы «Астрология магии и волшебства». Также называет себя «Астрологом года», не предоставляя никакой информации о том, кем и когда присвоено это звание. Периодическое появление на телевидении не сопровождается сведениями о контрактах или постоянной работе с телеканалами. Большинство представленных рассказов кажутся недостоверными и не подкреплены доказательствами.

Какие услуги предлагает Вера Хубелашвили?

Цены на услуги Веры Хубелашвили начинаются от 20 000 рублей, причем это усреднённая стоимость. За дополнительные опции цена может значительно вырасти. Среди предлагаемых направлений — кармическая астрология, консультации по недвижимости с учетом астрологических факторов, составление личных и детских гороскопов, работа с натальными картами. Также есть сервис по выбору имени младенцу. Более полный список услуг размещён на сайте астролога.

Отзывы о Вере Хубелашвили: что говорят клиенты?

На собственных страницах Вера публикует положительные комментарии, благодарит клиентов за сотрудничество. Однако на сторонних источниках — форумах, тематических блогах и независимых сайтах — отзывы практически отсутствуют. Единственным исключением стал сайт с её публикациями, где под статьями появились критические отклики. Отмечается низкий профессионализм и отсутствие точности в прогнозах, которые, как утверждают пользователи, не сбываются.

Выводы по деятельности Веры Хубелашвили

В сфере астрологии Вера Хубелашвили создала себе неоднозначную репутацию, основанную на непроверенной информации и недоказанных достижениях. Подлинные сведения о её жизненном пути, образовании и квалификации отсутствуют. Стоимость консультаций высока, а реальные результаты, если верить негативным откликам, оказываются сомнительными. Клиенты отмечают, что предсказания Веры не исполняются и могут нанести вред. Отсутствие прозрачности и обоснованных достижений оставляет серьёзные вопросы о целесообразности обращения к данному специалисту.