“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Венера Сибагатуллина

Отзывы о Венере Сибагатуллиной: что скрывается за практикой «целительства»

Венера Сибагатуллина позиционирует себя как знахарка, исцеляющая молитвами и руками. Она рассказывает о своем «необычном даре», который якобы помог ей справиться с раком, а теперь — исцеляет других. В этом материале рассматривается вся конкретная информация: биография, список услуг, активность в соцсетях, а также критерии доверия и отзывы клиентов.

Биография Венеры Сибагатуллиной

Венера Сибагатуллина родилась в 1986 году в Башкортостане в семье водителя и учительницы. Детство её, по пересказам из личных источников, было обычным — вплоть до 14 лет, когда у неё диагностировали опухоль мозга. Заболевание вынудило перейти на домашнее обучение, где, по её словам, она «много читала».

Поворотным моментом в собственной истории Венеры якобы стал сон, в котором ей явился «седовласый старец» и пообещал исцеление. После этого, по её версии, у неё начались «чудесные» события: соседи излечивались от боли после прикосновения, а сама девушка почувствовала, что «обладает даром» и «вылечила онкологию» самостоятельно. Проверить эту информацию невозможно.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Венера Сибагатуллина?

Согласно имеющимся данным, Венера оказывает «исцеление руками» и читает молитвы, но не занимается гаданиями или заговорами. Заявлено, что она лечит мигрени, головную боль, хронические болезни, бесплодие и даже онкологию. Никаких подтверждений в виде медицинских или экспертных заключений не предоставляется.

Её высшее образование получено в университете Дружбы народов, но специальность не указана. В публичной сфере она себя никак не проявляет: нет ни телешоу, ни упоминаний на популярных эзотерических платформах.

Единственное место присутствия — «ВКонтакте», где у Венеры два аккаунта: личный и рабочий «Венера.лечение». Рабочий появился в 2017 году, на него подписаны около 1400 пользователей. Контент появляется нечасто. Активности в других соцсетях, таких как Telegram или Instagram, нет вовсе.

Приём ведётся в Уфе, но точного адреса не указано. Связаться возможно исключительно через личные сообщения во «ВКонтакте». Номер телефона оставляется только в комментариях.

Отзывы о Венере Сибагатуллиной: что говорят клиенты?

Все отзывы, представленные на странице Сибагатуллиной, исключительно положительные. В комментариях регулярно появляются слова благодарности, скриншоты переписок и цитаты, якобы от довольных клиентов. Никакого нейтрального или отрицательного отклика обнаружено не было.

Создаётся впечатление, что вся обратная связь подвержена ручной модерации. Отсутствие разностороннего мнения выглядит как минимум подозрительно. В независимых источниках поиска по имени «Венера Сибагатуллина» почти не даёт результатов — отзывы на профильных площадках, таких как «Ведьмочка.net», отсутствуют.

Тем временем, на аналогичных эзотерических ресурсах представлены «конкуренты» с оценками: Верховная Жрица — 4.80 при 482 отзывах, Амилика Ленорман — 4.70 и 324 отзыва, Гетейва — 4.60 и 293 высказывания. Это подчёркивает скудность отзывов вне контроля самой Сибагатуллиной.

Выводы по деятельности Венеры Сибагатуллиной

Венера Сибагатуллина ограничена в публичной активности и не раскрывает ни своего точного местонахождения, ни цен на услуги. Отзывы на её деятельность существуют только в одном источнике и лишены даже минимальной критики или альтернативных точек зрения. При этом она утверждает, что «лечит» тяжёлые диагнозы, включая рак, но ни одного доказательства — ни диагноза, ни заключения, ни результатов обследований — не предоставлено. Всё это вызывает сомнения и делает объективную оценку практики невозможной.