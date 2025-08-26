“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Вадим Сотин астролог: обзор его работы и отзывы

Про Вадима Сотина информации в интернете немного. Он ведет страницу в Инстаграм и в Telegram. В Инстаграм указывает, что занимается астрологией, рунами, картами Таро.

Проводит консультации по астрологии Вадим Сотин очно в городе Санкт-Петербург, для связи можно использовать Скайп. Больше никакой информации о себе Вадим Сотин астролог не сообщает.

Нет данных о том, где именно получил образование в сфере астрологии, у кого прошел обучение рунам и Таро. Сам же Вадим Сотин астролог предпочитает скрыть данные о своей биографии, что уже вызывает подозрения.

Сколько лет работает в астрологии, какое количество клиентов у него было, нет никакой информации. Есть лишь на личной странице в Инстаграм список услуг и отзывы.

Какие же услуги предлагает Вадим Сотин астролог

Список услуг Вадим Сотина астролога небольшой и включает такие как:

Составление натальной карты. Составление кармической карты.

Кроме этого, Вадим Сотин астролог предлагает еще:

курсы по энергопрактике;

гадания по картам Таро;

астрологические прогнозы;

регрессивный гипноз.

Неизвестно, какой тариф у Вадима Сотина астролога, по всей видимости этот вопрос он решает после того, как была оформлена запись на прием. Таким образом, список услуг астролога стандартный.

Относительно деятельности в социальных сетях, Вадим Сотин астролог ведет кроме страницы в Инстаграм, канал в Telegram. На канале в мессенджере Вадим Сотин выкладывает на регулярной основе посты. Однако, просмотров постов мало, количество подписчиков на канале едва превышает 400, также мало подписчиков на его странице в Инстаграм. Других социальных сетей и Ютуб Вадим Сотин не использует в своей деятельности.

Есть на странице в Инстаграм отзывы, которые исключительно все положительные по содержанию.

Какие же отзывы пишут клиенты про Вадима Сотина астролога

На странице в Инстаграм есть отзывы, которые должны убедить клиентов в том, что Вадим Сотин профессиональный эксперт, к которому можно обратиться за помощью.

Если почитать внимательно эти отзывы, сразу становится заметно, что они созданы по стандартному шаблону. Поэтому верить в эти отзывы весьма сложно. При поиске информации о том, кто же на самом деле Вадим Сотин, удалось найти реальные отзывы от других лиц, выражающих жалобы на его работу.

В частности, эти отзывы содержат критические замечания о том, что этот астролог весьма посредственный специалист, его прогнозы и гороскопы неточные, а натальные карты полны ошибок. Клиенты, побывавшие у него, не советуют тратить время и деньги на его консультации.

Данные отзывы дают основание утверждать, что Вадим Сотин вряд ли может быть опытным астрологом. Становится понятно, почему он ничего не рассказывает о том, где прошел обучение астрологии, какой у него опыт работы. Вероятнее всего Сотин астролог – обычный любитель, поэтому так тщательно скрывает свою биографию от общественности.





Заключение редакции о том, кто же такой Вадим Сотин

После проверки информации о Сотине астрологе можно сделать несколько выводов. Назвать опытным экспертом его нельзя, так как нет никаких данных о том, где этот человек учился, какое у него профильное образование, сколько лет практикует.

Активность подписчиков на его страницах в социальных сетях крайне низкая, отзывы на них написаны по единому шаблону, верить им не стоит. Реальные отзывы на независимых площадках и форумах указывают, что Сотин астролог не более чем дилетант в этой отрасли.

Его прогнозы и гороскопы неточны, как и натальные карты и расклады. Поэтому не рекомендуется обращаться к этому «эксперту», время и деньги будут потрачены зря.