Вадим Сотин астролог: обзор его работы и отзывы
26.08.2025, 8:43, Рейтинг эзотериков
Про Вадима Сотина информации в интернете немного. Он ведет страницу в Инстаграм и в Telegram. В Инстаграм указывает, что занимается астрологией, рунами, картами Таро.
Проводит консультации по астрологии Вадим Сотин очно в городе Санкт-Петербург, для связи можно использовать Скайп. Больше никакой информации о себе Вадим Сотин астролог не сообщает.
Нет данных о том, где именно получил образование в сфере астрологии, у кого прошел обучение рунам и Таро. Сам же Вадим Сотин астролог предпочитает скрыть данные о своей биографии, что уже вызывает подозрения.
Сколько лет работает в астрологии, какое количество клиентов у него было, нет никакой информации. Есть лишь на личной странице в Инстаграм список услуг и отзывы.
Какие же услуги предлагает Вадим Сотин астролог
Список услуг Вадим Сотина астролога небольшой и включает такие как:
- Составление натальной карты.
- Составление кармической карты.
Кроме этого, Вадим Сотин астролог предлагает еще:
- курсы по энергопрактике;
- гадания по картам Таро;
- астрологические прогнозы;
- регрессивный гипноз.
Неизвестно, какой тариф у Вадима Сотина астролога, по всей видимости этот вопрос он решает после того, как была оформлена запись на прием. Таким образом, список услуг астролога стандартный.
Относительно деятельности в социальных сетях, Вадим Сотин астролог ведет кроме страницы в Инстаграм, канал в Telegram. На канале в мессенджере Вадим Сотин выкладывает на регулярной основе посты. Однако, просмотров постов мало, количество подписчиков на канале едва превышает 400, также мало подписчиков на его странице в Инстаграм. Других социальных сетей и Ютуб Вадим Сотин не использует в своей деятельности.
Есть на странице в Инстаграм отзывы, которые исключительно все положительные по содержанию.
Какие же отзывы пишут клиенты про Вадима Сотина астролога
На странице в Инстаграм есть отзывы, которые должны убедить клиентов в том, что Вадим Сотин профессиональный эксперт, к которому можно обратиться за помощью.
Если почитать внимательно эти отзывы, сразу становится заметно, что они созданы по стандартному шаблону. Поэтому верить в эти отзывы весьма сложно. При поиске информации о том, кто же на самом деле Вадим Сотин, удалось найти реальные отзывы от других лиц, выражающих жалобы на его работу.
В частности, эти отзывы содержат критические замечания о том, что этот астролог весьма посредственный специалист, его прогнозы и гороскопы неточные, а натальные карты полны ошибок. Клиенты, побывавшие у него, не советуют тратить время и деньги на его консультации.
Данные отзывы дают основание утверждать, что Вадим Сотин вряд ли может быть опытным астрологом. Становится понятно, почему он ничего не рассказывает о том, где прошел обучение астрологии, какой у него опыт работы. Вероятнее всего Сотин астролог – обычный любитель, поэтому так тщательно скрывает свою биографию от общественности.
Заключение редакции о том, кто же такой Вадим Сотин
После проверки информации о Сотине астрологе можно сделать несколько выводов. Назвать опытным экспертом его нельзя, так как нет никаких данных о том, где этот человек учился, какое у него профильное образование, сколько лет практикует.
Активность подписчиков на его страницах в социальных сетях крайне низкая, отзывы на них написаны по единому шаблону, верить им не стоит. Реальные отзывы на независимых площадках и форумах указывают, что Сотин астролог не более чем дилетант в этой отрасли.
Его прогнозы и гороскопы неточны, как и натальные карты и расклады. Поэтому не рекомендуется обращаться к этому «эксперту», время и деньги будут потрачены зря.