“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Вадим Кисин

Отзывы о Вадиме Кисине: стоит ли обращаться к эзотерику?

Вадим Кисин представляет себя в сети как таролог, преподаватель и трансформационный консультант. За 10–15 лет активной деятельности он создал образовательные программы, написал эзотерическую книгу и ведёт соцсети, однако уровень отклика и популярности у него крайне низкий. Ниже рассмотрим, какие именно услуги он оказывает, как развивает свои онлайн-платформы и что говорят пользователи о консультациях Кисина.

Биография Вадима Кисина

Вадим Кисин позиционирует себя как специалиста по эзотерике, с акцентом на карты Таро. Его деятельность за последние 10–15 лет сосредоточена исключительно на обучении и консультациях. Основные направления его практики — это «раскладовед» и «трансформационный консультант», тогда как к арканологам он себя относит в значительно меньшей степени. При этом точные данные о его профессиональном образовании или подтверждённой квалификации отсутствуют.

Какие услуги предлагает Вадим Кисин?

На онлайн-платформах Кисин предлагает следующие виды услуг:

Курсы и программы по раскладам Таро, включая анализ прошлых жизней с акцентом на изучение личной истории и связи с настоящими проблемами;

Гадания, направленные на самоанализ — в частности, методика «атлас путей и выходов» используется для выявления сильных и слабых сторон личности;

Тренинги по темам трансформации и изменения внутреннего состояния через эзотерические подходы;

Работа по налаживанию личных и межличностных отношений, также основанная на оккультных практиках;

Авторская книга «78 дверей», в которой систематизированы подходы Кисина к интерпретации Таро и переосмыслению жизненных ориентиров;

Отдельные занятия по практическим навыкам, астрологическим методам и изучению оракулов.

Однако при всём этом нет информации о систематизированном обучении, сертификатах и отзывах о качестве данных услуг, что может насторожить потенциальных клиентов.

Деятельность Вадима Кисина в соцсетях

Активность Вадима в социальных сетях довольно ограничена с технической точки зрения и не демонстрирует высокого охвата аудитории.

YouTube-канал «Vadim Kisin» (vadimkisin4423) — 69 подписчиков и всего один опубликованный видеоролик, в котором он рассказывает о колоде Таро;

Канал «Прогулки с Шутом» под именем VadimKisin — 1 426 подписчиков; содержание канала фокусируется на эзотерических темах и рассуждениях о будущем;

Аккаунт в Instagram — @vadimkisin, включает 161 публикацию, количество подписчиков — 535. На странице размещён контент по Таро, консультациям и связанным практикам;

Профиль в социальной сети ВКонтакте отмечает интерес Кисина к картам Таро, а также к тематикам психологии, истории, культурологии, этнологии, антропологии и религиоведения.

Несмотря на наличие аккаунтов в нескольких соцсетях, вовлечённость и интерес со стороны посетителей выглядят откровенно низкими. Развитие площадок не демонстрирует признаков активной аудитории.

Отзывы о Вадиме Кисине: что говорят клиенты?

Комментарии о консультациях и курсах Вадима Кисина практически отсутствуют. Количество открытых отзывов минимально, при этом большая часть из них носит неопределённый характер. На крупных площадках и форумах нельзя найти обсуждений либо пользовательских историй взаимодействия с ним, что может указывать на крайне низкую востребованность услуг. Очевидно, что Кисин не пользуется широкой популярностью даже при длительном опыте работы в эзотерике.

Выводы по деятельности Вадима Кисина

Вадим Кисин определяет себя как трансформационного консультанта и таролога, однако предоставленные им данные, а также активность в интернете оставляют множество нерешённых вопросов. Отсутствие существенной аудитории на YouTube (69 подписчиков), в Instagram (535 подписчиков) и недостаточное количество отзывов не позволяют говорить о нём как о признанном или востребованном специалисте в эзотерике. Потенциальные клиенты могут усомниться в необходимости обращаться к нему за услугами, особенно учитывая слабую представленность и неясные результаты практики.