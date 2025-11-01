“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Тулунов Баир Борисович

Отзывы о шамане Баире Тулунове: что известно о его практике

Баир Борисович Тулунов представляет себя как шаман из Иркутска с более чем 13-летним опытом. Он утверждает, что обладает наследственным даром, и предлагает свои эзотерические услуги на базе религиозной организации «Байкал». Несмотря на это, отзывы о его деятельности противоречивы, а информация о конкретных результатах ритуалов вызывает сомнения.

Биография Баира Тулунова

Баир Тулунов родом из Иркутска. По его словам, мистические способности передались ему по наследству. В 2010 году, после ряда личных неудач и проблем со здоровьем у себя и близких, он прошел обряд инициации. Это решение он объясняет так называемой «шаманской болезнью». После обряда, как утверждает Тулунов, его жизнь изменилась к лучшему.

Свою подготовку он проходил у бурятских шаманов, предположительно из местной религиозной организации шаманов Иркутска — МРОШ «Байкал», членом которой он является. По его словам, путь к шаманству потребовал отказа от собственного бизнеса. В открытых источниках можно найти упоминание индивидуального предпринимателя с его полными данными, однако это не подтверждает его принадлежность к шаманской традиции.

Отдельно стоит отметить, что у Тулунова отсутствуют аккаунты в социальных сетях и нет персонального сайта, что затрудняет проверку информации о нем. Единственным способом получения сведений остаются отзывы и личное общение.

Какие услуги предлагает Баир Тулунов?

Все консультации и ритуалы Баир Тулунов осуществляет в рамках деятельности МРОШ «Байкал». Стоимость его сеансов не фиксирована и определяется индивидуально. Уточненного списка решаемых проблем не предоставлено. Однако, согласно интервью одному из местных СМИ и комментариям клиентов, он занимается следующими направлениями:

консультации по сложным жизненным вопросам;

целительство;

устранение бесплодия;

возвращение потерянной души;

энергетическая чистка ауры;

психоэнергетическая защита от негатива;

гармонизация психоэмоционального состояния;

ритуалы на успех и удачу.

Записаться на сеанс можно по номеру, указанному на сайте религиозной организации «Байкал». При этом следует учитывать, что на данный момент отсутствует прозрачная информация о сформированном прайс-листе или гарантированных результатах.

Отзывы о Баире Тулунове: что говорят клиенты?

Невозможность оценить деятельность Баира Тулунова через его онлайн-площадки делает отзывы особенно ценными. По отзывам из открытых источников, мнения о нем неоднозначные. Некоторые пользователи отмечают его активность в Иркутске, но значительная часть комментариев содержит жалобы на отсутствие эффекта от ритуалов.

Возникает немало обвинений в адрес целителя. Несколько клиентов называют его практику мошеннической: стоимость обрядов оказывается высокой, а итоговые результаты — нулевыми. Также звучат отзывы, в которых описывается ухудшение ситуации после обращения к нему.

Некоторые сравнивают Тулунова Баира Борисовича с другими представителями МРОШ «Байкал» и отмечают, что он проигрывает в этих сравнениях. Комментарии с негативной окраской подчеркивают, что в действиях шамана прослеживается больше коммерческого интереса, чем искреннего стремления помочь. К тому же предпринимательский бэкграунд эзотерика подпитывает подозрения в том, что денежная мотивация для него приоритетнее ритуальной практики.

Выводы по деятельности Баира Тулунова

Баир Тулунов представляет собой фигуру с неясным профессиональным статусом: несмотря на членство в шаманской организации, он практически неизвестен в онлайн-пространстве и не предоставляет четкой информации о методиках и условиях работы. Его заявленные преимущества:

прошел инициацию в 2010 году и работает в шаманской сфере свыше 13 лет;

официально входит в МРОШ «Байкал»;

Однако на фоне многочисленных критических отзывов, слабого присутствия в цифровом пространстве и отсутствия доказательств передачи дара по наследству, компетентность Баира Тулунова как шамана вызывает обоснованные сомнения. Надежных подтверждений его эффективности нет, а отзывы клиентов преимущественно неутешительные. Планируя обратиться к нему, необходимо проявлять осторожность и не полагаться исключительно на самоописание эзотерика.