Отзывы о Witchtily (Tilytarot): что стоит за образом Матильды Таролога

Профиль таролога с ником Witchtily вызывает интерес благодаря загадочному стилю ведения блога и активному присутствию в соцсетях. Однако за внешней картинкой остаются нерешённые вопросы: какое у неё образование, сколько лет практики и чем подтверждена квалификация?

Биография Матильды Таролога: сколько лет она в эзотерике?

Матильда Таролог, также известная как Tilytarot, по её словам, более 5 лет занимается практикой Таро. Она позиционирует себя не только как таролога, но и как проводника в психотерапевтических сессиях. Однако юридически она не может называться психотерапевтом: для этого необходима аккредитация, получения диплома государственного образца и соответствующее образование в вузе, чего подтверждено не было. Ни одного свидетельства об окончании профильных курсов, дипломов о высшем образовании или лицензированных сертификаций в области эзотерики не предъявлено.

Участие в специализированных конференциях, получение признанных наград и публикации в авторитетных профильных изданиях отсутствуют. Сложно утверждать о профессионализме, если ни одно внешнее достижение этому не доказывает.

Какие услуги предлагает Witchtily?

Визуальный образ Матильды выделяется загадочностью, однако перечень предлагаемых консультаций ничем не отличается от типичных предложений в эзотерике:

работа с проблемами в отношениях;

поддержка при страхе принятия решений;

анализ ближайшего будущего;

наблюдение за психосоматическими блоками;

влияние денежных установок на доход.

На ежедневной основе она публикует общие онлайн-расклады на картах Таро в формате блога. Индивидуальные расклады и диагностики принимаются через Telegram по . Стоимость консультаций варьируется от 600 до 6000 рублей, в зависимости от типа разбора.

Также предлагается специальная услуга по матрице судьбы для поиска “истинного Я” — её цена составляет 2200 рублей. При этом отсутствует понимание, какой метод используется в данном разборе и чем он подкреплён с точки зрения эзотерических знаний или теоретической базы.

Отзывы о Tilytarot: что думают клиенты о Witchtily?

На платформе Instagram можно найти комментарии под публикациями Матильды Таролога, где пользователи выражают свою поддержку. Однако такие публикации исходят непосредственно из аккаунта самой Witchtily. Отсутствуют данные о наличии отзывов с независимых сайтов, поэтому объективно оценить мнение клиентов не представляется возможным. Не исключено, что неудобные отзывы могли быть скрыты или удалены. Таким образом, оценивать доверие на основе контролируемой странички нельзя.

Выводы по деятельности Witchtily

Таролог Witchtily создала визуально запоминающийся образ и активно использует соцсети для продвижения услуг в области эзотерики. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что за искусственно созданной эстетикой нет подтверждённого профессионального опыта. Отсутствие дипломов, сертификатов или публикаций, а также невозможность проверить честность отзывов снижают доверие. Оплачивая консультации стоимостью до 6000 рублей, клиент не получает гарантий того, что расклад окажется индивидуальным, а не универсальным текстом, который необходимо трактовать самостоятельно, без поддержки со стороны специалиста.