Татьяна Жеребцова

Отзывы о Татьяне Жеребцовой: анализ курса «Целостная Матрица судьбы», услуг и деятельности

Татьяна Жеребцова предлагает эзотерические услуги, связанные с нумерологией и авторским методом «Целостная Матрица судьбы». Она не предоставляет информацию о биографии или образовании на своем сайте, зато активно рекламирует образовательные курсы и индивидуальные консультации. В этом обзоре рассмотрим, какие услуги она предлагает, в каких социальных сетях ведёт деятельность и что клиенты пишут в отзывах.

Какие услуги предлагает Татьяна Жеребцова?

Татьяна Жеребцова позиционирует себя как нумеролога и основателя метода «план души» и «выход из матрицы». На официальной площадке она не делится сведениями о своей квалификации, однако активно продвигает платные продукты. Среди них – разработанный авторский метод «Целостная Матрица судьбы», основанный на доработанных практиках других специалистов. Продукты Татьяны включают:

Обучающие курсы и тренинги по нумерологии;

Личные консультации и помощь в жизненных ситуациях;

Практики и медитации, направленные на духовное развитие;

Диагностика «Плана Души» и проработка негативных схем поведения;

Кармические уроки и завершение родовых сценариев.

Она заявляет, что работа с числовыми кодами помогает обнаружить жизненные задачи, кармическое предназначение и родовую связь. На странице указано, что можно приобрести нужный модуль в онлайн-школе, где предлагается обучение востребованной профессии нумеролога. Стоимость индивидуального сеанса начинается от 20000 рублей.

Обзор соцсетей Татьяны Жеребцовой

Татьяна ведет несколько аккаунтов, через которые продвигает свои курсы и консультации. Вконтакте она зарегистрирована под ником mrosta – на этой странице почти 10 000 подписчиков. Основной контент включает анонсы эфиров и рекламные публикации.

Также у неё есть профиль Taplink под именем numerolog zherebtsova. Информация на этой странице содержит ссылки для связи и данные о предстоящих мероприятиях.

Жеребцова также активна в Telegram, канал tzherebtsova насчитывает чуть более 3 000 подписчиков. Активность в чате невысокая. Основной акцент делается на продвижении платных исцеляющих программ и обучающих продуктов.

Отзывы о Татьяне Жеребцовой: что говорят клиенты?

Отзывы о работе Татьяны Жеребцовой различаются в зависимости от платформы. На её собственных ресурсах представлены в основном положительные мнения, что вызывает сомнения в их достоверности. Независимые источники содержат множество критических замечаний.

«Методы не принесли никакой пользы – потратила 20000 рублей впустую».

«Она использует чужие практики, немного переделывает и называет авторскими. Это вызывает вопросы».

«Слишком много разговоров о “матрице”, а по факту – обычная нумерология с переименованными элементами».

На форумах пользователи пишут, что «Целостная Матрица судьбы» является переработанным вариантом уже известных эзотерических систем, без подтверждённой эффективности. У клиентов возникают сомнения в искренности заявлений и реальных результатах консультаций.

Выводы по деятельности Татьяны Жеребцовой

Татьяна Жеребцова предлагает услуги, связанные с нумерологическим анализом и псевдонаучной разработкой под названием «Целостная Матрица судьбы». Она утверждает, что создала уникальный метод трансформации на основе даты рождения, но не предоставляет никаких доказательств своей квалификации. Также вызывает сомнения высокая стоимость индивидуальных сессий – от 20000 рублей – при отсутствии официально подтверждённых результатов консультаций.

Активное продвижение в Telegram, VK и Taplink сосредоточено на маркетинге платных тренингов и методов, эффективность которых нередко критикуется. Учитывая большое количество негативных отзывов, отсутствие данных о профессиональной подготовке и спорное происхождение авторской методики, обращаться к Татьяне Жеребцовой за эзотерической помощью в формате её предложений не рекомендуется.