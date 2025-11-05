“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Татьяна Заковряшина

Отзывы о Татьяне Заковряшиной: чем недовольны клиенты?

Татьяна Заковряшина из Нижнего Тагила позиционирует себя как астролог и нумеролог, практикующий тантрическую и ведическую астрологию. Обещает изменить жизнь с помощью звёзд и раскрыть судьбу и предназначение клиента. Однако при детальном рассмотрении возникают серьёзные вопросы к качеству её услуг и уровню доверия к ней как специалисту.

Биография Татьяны Заковряшиной

Татьяна Заковряшина представляет себя как астролога и нумеролога, утверждает, что занимается саморазвитием и владеет ключом к успеху. Основной специализацией заявлены тантрическая и ведическая астрология. Вся информация о ней доступна только с её слов — подтверждений от независимых источников нет.

Какие услуги предлагает Татьяна Заковряшина?

Татьяна Заковряшина использует две страницы в Instagram: одна личная, вторая профессиональная. На личной странице более 1000 подписчиков, при этом активность почти нулевая — посты набирают около 20–30 лайков и не более двух комментариев. В основном она публикует личные фотографии, проводит прямые эфиры и пишет повторяющиеся описания зодиакальных знаков. Учитывая мизерную активность, легко предположить, что число подписчиков искусственно увеличено ботами.

На рабочем аккаунте около 500 подписчиков. Здесь Татьяна размещает годовые астрологические прогнозы, описания месяцев и краткие характеристики знаков зодиака. Однако публикации не вызывают интереса: лайков не более 10, комментариев почти нет. С такими результатами судить об эффективности услуг невозможно.

В профиле Instagram указана ссылка на Telegram-чат, через который supposedly можно задать вопросы или заказать консультацию. Однако ни в Instagram, ни в Telegram отсутствует прозрачный прайс-лист. Цены не указаны вообще. Это вызывает обоснованные сомнения в прозрачности взаимодействия с клиентами. Отсутствие ясной стоимости услуг — серьёзный тревожный сигнал при выборе астролога.

Отзывы о Татьяне Заковряшиной: что говорят клиенты?

На своей личной странице Татьяна публикует исключительно восторженные отзывы о себе. Однако они не содержат ни имен, ни фото, ни дат — вся информация полностью обезличена. Невозможно определить, кто их оставил и когда, поэтому высока вероятность, что тексты написаны ею самой. Более того, все натальные карты, которые она составляет, судя по отзывам, имеют универсальный и обобщенный характер — подходят для любого, кто их читает.

На форумах, в отзывах на сторонних сайтах и профильных платформах по астрологии упоминаний о Татьяне Заковряшиной не найдено. Отсутствие присутствия вне собственного профиля в социальных сетях наводит на мысль, что добиться значимого результата её клиентам не удалось. Иначе упоминания о ней были бы распространены гораздо шире.

Выводы по деятельности Татьяны Заковряшиной

Татьяна Заковряшина предлагает астрологические консультации, декларируя индивидуальный подход и помощь в поиске жизненного пути. Однако при анализе её соцсетей, отзывов и предложенных услуг возникает подозрение в механической шаблонности её работы и полном отсутствии прозрачности. Большая часть информации обезличена, стоимость услуг скрыта, внятных примеров работы не представлено. При выборе астролога важно учитывать эти факторы и с осторожностью подходить к выбору специалиста, особенно при отсутствии реальных подтверждений его квалификации и полезности консультаций.