“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Татьяна Роуз

Отзывы о Татьяне Роуз: разоблачение деятельности «ясновидящей»

Являющаяся публичной персоной под псевдонимом Татьяна Роуз, женщина, называющая себя ясновидящей, уже успела вызвать множество вопросов и сомнений в сети. Под видом эзотерических консультаций она распространяла сомнительные услуги, не обладая ни одной формальной квалификацией или сертификацией. При этом продолжала активно брать деньги с клиентов, пользуясь доверием и внушаемостью отдельных людей.

Биография Татьяны Роуз

Информации о настоящем имени Татьяны Роуз в свободных источниках нет. Очевидно, что псевдоним создан целенаправленно — для сокрытия подлинной личности. За громкими заявлениями о собственном ясновидении и магических способностях отсутствует даже минимальное подтверждение какого-либо обучения или прохождения курсов. Человек, не закончивший ни одного специализированного учебного заведения и не имеющий диплома, позиционирует себя как целителя, способного «лечить» людей за деньги. Тем не менее, согласно российскому законодательству и медицинским требованиям, чтобы лечить, необходимо минимум 5 лет учебы, сдача экзаменов и прохождение интернатуры.

Ранее Татьяна Роуз принимала участие в прямых эфирах на одном из малоизвестных телеканалов, где демонстрировала якобы «лечение» пациентов в реальном времени. Основной аудиторией выступали доверчивые зрители, верящие в целительное воздействие телевидения. Тем не менее, даже туда удалось попасть не всем — прямой эфир принимал ограниченное количество звонков, а за сценой работали не помощники, а колл-центр, задачей которого было не консультирование, а активные продажи.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Татьяна Роуз?

В основе всех «услуг» предлагавшихся Татьяной Роуз или через ее помощников, лежит одна схема: первичная консультация с обязательной оплатой, за которой следуют гарантированные диагнозы наподобие «порчи», «сглаза» или «родового проклятия». За снятие негативного влияния клиенту предлагалось внести новую плату. Если человек начинал сомневаться, его пытались запугать рассказами об «открытых каналах», требующих срочной очистки, иначе, якобы, могут наступить трагические последствия, включая смерть.

Наиболее типичный алгоритм взаимодействия:

Сначала клиент оплачивает консультацию.

Затем ему озвучивают «диагноз»: порча, сглаз, проклятие и т.д.

После этого предлагается оплата «чистки» и других ритуалов.

Процедуры продолжаются до тех пор, пока клиент платит.

После отказа платить – контакты прекращаются, обращения игнорируются.

При этом никакой результативной или реальной помощи не оказывают. Согласно отзывам, вся схема построена исключительно на финансовом интересе. Одним из методов воздействия была продажа «магических амулетов» и «оберегов» якобы для избавления от бесплодия, проблем с зачатием и других состояний, которые должны лечиться квалифицированными врачами. Роуз раздавала советы в формате видео, где продвигала эти товары.

Была организована целая сеть колл-центров, где сотрудники обзванивали базу доверчивых контактов, предлагали услуги и убеждали клиентов в необходимости срочной помощи. Взамен требовались внушительные суммы. Впоследствии правоохранительные органы ликвидировали деятельность этой сети: были возбуждены уголовные дела, часть причастных лиц получила реальные тюремные сроки. После этих событий Татьяна Роуз удалила все упоминания о себе из онлайн-пространства и скрылась из поля видимости.

Отзывы о Татьяне Роуз: что говорят клиенты?

Хотя сейчас в интернете осталось не так много отзывов о Татьяне Роуз, ранее пользователи сообщали о массовом распространении ее имени, особенно в негативном контексте. Повторялись истории об одной и той же схеме — платная консультация, вымышленный диагноз, запугивания и выкачка денег. Отсутствие результата либо ухудшение состояния приводило к тому, что клиенты переставали верить, но тогда уже было поздно — большинство потеряло крупные суммы. На жалобы ответа никто не давал, звонки и сообщения в дальнейшем игнорировались. Некоторые утверждают, что были обещаны возвраты, но ни один случай исполнения этих обещаний в отзывах не упоминается.

Выводы по деятельности Татьяны Роуз

Псевдоясновидящая Татьяна Роуз основана на недостоверной информации: отсутствие образования, скрытие реального имени, работа через схемы психологического давления и запугивания клиентов. Продавались несуществующие услуги, проводились «сеансы» без какого-либо эффекта, а упор делался исключительно на извлечение максимальной прибыли. Ее деятельность подпала под внимание правоохранительных органов, приведшая к ликвидации структуры мошеннических колл-центров. Несмотря на это, следует проявлять бдительность — риски наткнуться на подобных лиц сохраняются. При любых сомнениях лучше отказаться от участия в сомнительных ритуалах и обратиться к специалистам с проверенным профессиональным образованием.