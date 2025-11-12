“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Tarot4u

Отзывы об Алене Русовой и проекте Tarot4U

Проект под названием Tarot4U представляет собой обучение по таким направлениям, как карты таро, руны, магия и астрология. Его основателем является таролог Алена Русова, специалист с опытом работы в эзотерике более 7 лет и квалификацией кризисного психолога. Ниже рассмотрим детали ее биографии, перечень услуг, активность в социальных сетях, а также реальные отклики клиентов, чтобы сформировать объективное представление о деятельности таролога.

Биография Алены Русовой

Автор проекта Tarot4U — Алена Русова, работающая в направлении таро более 7 лет. Помимо работы с Арканами, она также обозначает себя как кризисный психолог. Сведения о себе она не скрывает, при этом вся доступная информация размещена исключительно на официальном сайте проекта. Никаких документов, подтверждающих квалификацию в области психологии или эзотерических практик, не приводится.

Какие услуги предлагает Алена Русова?

На базе проекта Tarot4U Алена Русова предлагает изучение трактовки Арканов, проработку механизмов их действия, а также участие в практиках. После прохождения курсов участникам выдается лицензионный сертификат. Однако форма, организация и юридическая сила данного сертификата не раскрываются.

Услуги включают:

Диагностические разборы с каждым клиентом;

Оказание моральной поддержки и, при необходимости, «чистка души»;

Личные расклады и консультации от автора;

Курсы по гаданиям и рунам;

Обучение правилам проведения энергетической чистки;

Астрологические консультации.

Стоимость, формат, длительность и качество данных услуг нигде не опубликованы, отсутствуют договорные условия или гарантии определенного результата практик.

Социальные сети проекта Tarot4U

Telegram-канал под названием “Tarot.4u/ Школа Таро/ Психологический подход” содержит посты, дублирующие информацию с сайта. Здесь осуществляется запись на бесплатные обучающие материалы, однако, подписчиков на канале — чуть более 7000 человек, что указывает на крайне ограниченную популярность, особенно с учетом заявленного многолетнего опыта и нишевой тематики.

В профиле Instagram (*запрещенная соцсеть в РФ) и на YouTube Русова размещает видеоуроки, мастер-классы, диагностики негатива и проводит бесплатные консультации с учениками. Однако нет ни упоминания о регулярности, ни информации о качестве этих материалов.

Дополнительно ведется группа в VK, где публикуются сведения о предстоящих занятиях в офлайн- и онлайн-формате. Подробностей о расписании, стоимости участия и условиях проведения не предоставлено.

Отзывы о Алене Русовой: что говорят клиенты?

На страницах сайта и социальных сетей размещено заметное количество откликов, однако сами отзывы о тарологе Алене Русовой контролируются непосредственно ею. Перед публикацией все комментарии проходят ручную модерацию, что делает невозможным получение достоверного и объективного представления о мнении клиентов. Независимые источники обратной связи отсутствуют.

Выводы по деятельности Алены Русовой

Проект Tarot4U не содержит явных признаков мошенничества, но при этом заметно отсутствие реальных подтверждений профессионализма и эффективности предлагаемых курсов и консультаций. Активность как на сайте, так и в социальных платформах нестабильна и довольно ограничена по охвату. Количество подписчиков невелико даже с учетом многолетнего опыта таролога, а большинство отзывов находятся под прямым контролем самой Русовой. При выборе данной школы или специалиста рекомендуется проявлять максимальную осторожность.