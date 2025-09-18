Топ-3 Эзотерика
Тамара Ельцова
Отзывы о Тамаре Ельцовой: опыт, стоимость и специфика эзотерических услуг

18.09.2025, 10:42, Рейтинг эзотериков
Теги:

Тамара Ельцова — эзотерик с заявленным опытом работы более 15 лет, специализирующаяся на различных направлениях, включая таро, руны, астрологию и энергоработу. На сайте указано, что она предлагает индивидуальные консультации, обучение в онлайн-формате, а также проведение практик и курсов по эзотерике. В перечне услуг представлены расклады на таро стоимостью от 3000 рублей, экспресс-консультации по вопросам отношений и финансов, а также астрологический разбор за 4000 рублей. Среднее время ожидания ответа на заявку составляет 2-3 дня. На сайте отдельно выделяются курсы: «Основы Таро» (длительность — 2 месяца, стоимость — 15000 рублей), «Практическая магия на каждый день» (1 месяц, 9000 рублей) и «Чакровая диагностика» (3 недели, 7000 рублей).

Среди предлагаемых продуктов отмечены индивидуальные амулеты (цена 6500 рублей), диагностика негативных влияний (5000 рублей), настройка энергетической защиты (8000 рублей) и годовой прогноз (10000 рублей). Также заявлено наличие обратной связи с клиентом через электронную почту или мессенджеры, однако уточняется, что возможна задержка ответа до 48 часов.

Курсы и продукты Тамары Ельцовой: перечень и условия

В разделе курсов указаны следующие позиции:

  • «Основы Таро» — 2 месяца, 15000 рублей.
  • «Практическая магия на каждый день» — 1 месяц, 9000 рублей.
  • «Чакровая диагностика» — 3 недели, 7000 рублей.
  • Индивидуальный годовой прогноз — 10000 рублей.
  • Диагностика негативных влияний — 5000 рублей.
  • Индивидуальные амулеты — 6500 рублей.
  • Настройка энергетической защиты — 8000 рублей.

В информации о курсах не приведены подтверждения квалификации преподавателя или гарантии результатов, отсутствуют отзывы с конкретными деталями или упоминания успехов учеников.

Особенности консультаций, стоимость и процесс взаимодействия

Стоимость консультаций по различным вопросам начинается от 3000 рублей за базовый расклад на таро. Астрологический разбор стоит 4000 рублей. Срок ожидания ответа после отправки заявки составляет от 2 до 3 дней, а задержка по обратной связи может достигать 48 часов. Формат взаимодействия — онлайн, преимущественно через электронную почту или мессенджеры. В описании не указан четкий регламент возврата средств или политика в случае недовольства результатом услуг. В разделе вопросов и ответов отсутствуют сведения о партнерских программах, акциях или дополнительных гарантиях для клиентов.

