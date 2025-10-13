“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Тайна Жрицы

Юлианна Скворцова: отзывы о “Тайне Жрицы”, деятельность и разоблачения

Проект “Тайна Жрицы”, созданный Юлианной Скворцовой, предлагает различные эзотерические услуги, включая ритуалы, отливки и консультации по расчету матрицы судьбы. Отсутствие информации о личности организатора, как и открытых отзывов клиентов вне YouTube, вызывает сомнения в прозрачности работы. В этом обзоре подробно рассмотрены предоставляемые услуги, активность в социальных сетях и реакция аудитории.

Биография Юлианны Скворцовой и информация о проекте “Тайна Жрицы”

Создатель онлайн-платформы “Тайна Жрицы” — Юлианна Скворцова. Данных о ее биографии отсутствуют. Основательница не делится подробностями личной жизни и не демонстрирует свою внешность ни на видео, ни в фото в рамках проекта. Вся информация, доступная на платформе tainazhritsy, касается исключительно тем, связанных с оказываемыми эзотерическими услугами.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Юлианна Скворцова?

На сайте “Тайна Жрицы” представлены следующие позиции из прайс-листа:

Обряды: “мощное исцеление и перезагрузка реальности” — 500 рублей;

Ритуал “на удачу” — 900 рублей;

Ритуал “по достижению цели” — 1777 рублей;

Консультация с расчетом матрицы судьбы — 4999 рублей;

Три варианта отливок: на здоровье, снятие сглаза, “чудесные изречения” — каждая по 1200 рублей.

Несмотря на названия и стоимость, не указано, какой результат должен получить заказчик после оплаты обряда или консультации, как и кто несет ответственность за эффективность этих процедур.

Аккаунты tainazhritsy на YouTube, Telegram и других площадках

Основные каналы коммуникации проекта — YouTube, Яндекс Дзен и Telegram. На телеграм-канал подписано более 19600 пользователей. Однако публикации не содержат внешнего облика организатора — лицо Юлианны нигде не показано. YouTube-ролики, несмотря на активность, также обходятся без участия автора в кадре.

Отзывы о “Тайне Жрицы”: что говорят пользователи?

На YouTube-канале имеются стандартные комментарии, в которых пользователи благодарят за видео, но они краткие и однообразные. На профильных форумах упоминаний о Юлианне Скворцовой найти не удалось.

На Яндекс Дзене пользователь под ником “Магия жизни — Стелла Берд” пишет, что Юлианна использует чужой контент без разрешения. Пост сопровождается обвинениями в воровстве материалов.

Иных мнений, в том числе обоснованных негативных или хотя бы детализированных положительных отзывах, в открытых источниках обнаружено не было.

Выводы по деятельности Юлианны Скворцовой и “Тайны Жрицы”

Проект “Тайна Жрицы” не предоставляет проверенной информации о личности автора. Юлианна предпочитает не показывать себя и избегает публичности. Отзывы в сети либо короткие и поверхностные, либо отсутствуют, что затрудняет объективную оценку ее компетентности. Аккаунты в соцсетях активны, но не персонализированы. На фоне обвинений в использовании чужого контента и недостаточной прозрачности, деятельность проекта вызывает настороженность. Рекомендуется проявлять осторожность перед обращением.