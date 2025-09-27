“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Святослав Серебряков

Святослав Серебряков отзывы: что известно о маге и его деятельности

Святослав Серебряков позиционирует себя как маг, экстрасенс и жрец, преимущественно работающий в направлениях язычества, черной магии, целительства и экзорцизма. Он заявляет о многолетнем опыте практики в области эзотерических знаний и активно выступает на различных платформах, включая социальные медиа и ТВ, в роли эксперта. Однако есть ряд аспектов его работы, вызывающих сомнения среди наблюдателей и пользователей.

Какие услуги предлагает Святослав Серебряков?

Официального сайта у волхва Серебрякова нет — домен asatruway ru заблокирован. Тем не менее, предлагаемый спектр услуг достаточно широкий:

Магические консультации: анализ ситуаций и поддержка при принятии решений.

Обряды на восстановление здоровья: используются исцеляющие ритуалы.

Языческая магия: практики, проводимые с приверженностью к древним традициям.

Обучающие курсы: основы магии, работа с рунами, начальные сведения об экзорцизме и целительстве.

Конкретных расценок на перечисленные услуги не указано, что затрудняет оценку прозрачности его практики.

Активность Святослава в социальных сетях

Святослав Серебряков распространяет материалы по эзотерике через несколько аккаунтов:

ВКонтакте — группа под названием «Северная Традиция | Жрец Святослав | Сейд и Руны» (svyatoslavserebryakov), 3509 подписчиков. Тематика: заговоры, обряды, сейд, работа с рунами, путь Одина и Фрейи.

Instagram — профиль «svyatsvet», 639 публикаций, 34,5 тыс. подписчиков. Акцент на сознании, магии, эзотерике.

Telegram — канал «Святослав PR» (godisvyat). Контент ориентирован на личностное развитие и эзотерику, присутствует возможность прямого общения.

Официальная страница ВКонтакте — 891 подписчик, используется как канал коммуникаций и публикаций.

Несмотря на широкое присутствие в сетях, публикации не всегда сопровождаются четкой информацией о результатах практик или механизмах действия.

Отзывы о Святославе Серебрякове: мнение клиентов

На деятельность мага Серебрякова существует множество отзывов, причем многие из них вызывают сомнения. Конкретные положительные итоги работы с клиентами редко упоминаются, в то время как общая реакция на его услуги нередко включает противоречивые или неубедительные заявления. Явных подтверждений эффективности практик найдено не было.

Выводы по деятельности Святослава Серебрякова

Практики, заявленные Серебряковым, включая магию, целительство и экзорцизм, не сопровождаются достоверной информацией о подтвержденных результатах. Отсутствие прозрачности в вопросах стоимости, закрытость основного сайта и спорные отзывы вызывают обоснованные сомнения в практической полезности его услуг. Рекомендуется с осторожностью относиться к взаимодействию с данным специалистом и тщательно проверять источники информации перед обращением.