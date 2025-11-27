Топ-3 Эзотерика
Светлана Царевская
Светлана Царевская

27.11.2025, 10:29, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Светлане Царевской: что стоит знать перед обращением

Светлана Николаевна Царевская представлена как доктор педагогических наук, профессор психологии, ректор академии духовного развития и одновременно — мастер общения с ангелами-хранителями. Несмотря на большое число заявленных званий, множество деталей её деятельности вызывает вопросы. Далее рассматривается биографическая информация, предлагаемые услуги, отзывы, активность в социальных сетях и другие аспекты.

Биография Светланы Царевской

О биографических данных Светланы Царевской известно, что она родом из Москвы и получила несколько высших образований — культурологическое, медицинское и психологическое. При этом никакие документы, подтверждающие получение вышеуказанных дипломов, публично не представлены. Среди заявленных титулов значатся: «Звезда магистра», «Мэтр науки и практики», «Гиппократ», «Георгий Победоносец». Однако происхождение этих регалий не уточняется. Также указано, что Светлана преподаёт такие дисциплины, как энергоинформатика и экзорцизм.

Какие услуги предлагает Светлана Царевская?

В роли президента «Ассоциации психологов» Светлана Царевская курирует курсы, среди которых – повышение квалификации по классическому массажу и экспресс-программа подготовки «Младшая медицинская сестра и брат». Продолжительность курса массажа составляет 3–4 месяца, а курс на медсестру – всего 40 часов. Для сравнения, стандартное обучение в медицинских колледжах продолжительностью три года вызывает сомнения в полноценности подобной подготовки, особенно без медицинского фундамента у обучаемых. Эти цифры и длительность обучения вызывают обеспокоенность и вопросы к уровню качества предлагаемого образования.

Анализ деятельности: эзотерика или наука?

Светлана Царевская в своей практике заявляет использование энергомедитаций, молитв, письменных обращений к ангелам (которые, по инструкции, впоследствии сжигаются), а также изделий — фигурок или украшений, содержащих ангельскую символику. При этом, по её словам, написание заговоров и выполнение ритуалов она не практикует. Работу с клиентами она позиционирует как способ наладить контакт с высшими силами, что якобы приводит к исцелению. По сути, происходит смешение направлений — от психотерапевтических элементов до эзотерических практик, при этом конкретные научные подтверждения эффективности её подходов отсутствуют.

Отзывы и активность Светланы Царевской в интернете

Несмотря на внушительный перечень заявленных достижений и сфер деятельности, найти объективные отзывы о Светлане Царевской представляется затруднительным. В открытых источниках доступен лишь один оставленный комментарий под тематическим материалом об ангелах. Также отсутствуют активные страницы или публикации в социальных сетях — ни контактов для связи, ни систем записи на приём, ни обратной связи с потенциальными клиентами. Отсутствие онлайн-присутствия и минимальный пользовательский отклик наводят на подозрение относительно реальной вовлечённости и прозрачности ведения деятельности.

Выводы по деятельности Светланы Царевской

Хотя Светлана Царевская и заявляет многочисленные регалии, академические звания и уникальные эзотерические методы, серьёзным препятствием для доверия служит отсутствие подтверждённого образования, официальных документов, прозрачных программ обучения и, главное, — отзывов от клиентов. Объявленные программы, такие как обучение медсестринскому делу за 40 часов или медицинскому массажу за 3 месяца, затрудняют восприятие её как надёжного специалиста. Желание наладить связь с ангелами и исцеление при помощи молитв и статуэток остаются методами, не подтверждёнными научным подходом и опытом клиентов, что должно заставить потенциальных обратившихся к Светлане задуматься об истинной сути предлагаемых услуг.

Светлана Царевская
