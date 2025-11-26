“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Светлана Стрельцова

Отзывы о Светлане Стрельцовой: деятельность, консультации и обучение

В последнее время рынок эзотерических услуг насыщен людьми, называющими себя астрологами. Среди них — Светлана Стрельцова, заявляющая, что консультирует с 2015 года. В этом материале рассмотрим, кто такая Светлана Стрельцова, какие услуги и обучение она предлагает, что о ней говорят пользователи и заслуживает ли она доверия.

Биография Светланы Стрельцовой

Светлана Стрельцова утверждает, что интерес к астрологии у неё появился ещё в детском возрасте. Профессионально начала заниматься этой сферой после прохождения обучения у специалиста по фамилии Криворучко, а затем у Константина Дарагана. На её сайте размещены копии различных дипломов и сертификатов, однако вопрос об их практической значимости остаётся открытым.

Какие услуги предлагает Светлана Стрельцова?

Гороскоп финансов и профессии – анализ склонностей к конкретным профессиям, выбор сферы заработка;

Гороскоп личной жизни и судьбы – разбор партнёрских отношений, причин разрывов и совместимости;

Составление космограммы – услуга без точного времени рождения, направленная на изучение личных черт, талантов и методов воспитания;

Гороскоп предпринимателя – анализ особенностей ведения бизнеса, финансовой перспективы и репутационного аспекта;

Гороскоп подростка – формулирование рекомендаций относительно выбора профессии и коррекции питания у подростков;

Астрологический гороскоп совместимости – акцент на кармические связи и потенциальные конфликты в отношениях;

Детский гороскоп – адаптированный под возраст до 10 лет аналог подросткового гороскопа.

Цены на услуги варьируются: стандартная консультация — 8990 рублей, VIP-разбор с личным созвоном — 14 000 рублей. Есть разовая онлайн-консультация по одному вопросу за 5000 рублей. Услуга «Натальная карта плюс компенсаторика» стоит 18 000 рублей. Самая дешёвая позиция — «Как разжечь своё солнце» — 1000 рублей.

Анализ деятельности

Предложенный ассортимент услуг отличается объёмистым описанием, однако их содержательная основа слабо варьируется. Например, «гороскоп предпринимателя» почти не отличается от финансового варианта. Кроме того, стоимость консультаций выглядит завышенной: консультации за 14 000 рублей, включающие общие астрологические комментарии, могут уступать полноценной работе с квалифицированным психологом за те же деньги.

Онлайн-школа астрологии Светланы Стрельцовой

Светлана организовала собственную обучающую программу на сайте astrolog strelcova ru. Курс длится 7 месяцев, включает 9 модулей и обходится в 7500 рублей в месяц. Рассрочек не предусмотрено – оплата только полная. Тематика охватывает зодиакальные знаки, планеты, дома гороскопа и основы проведения консультаций. Обучение подаётся через «авторскую методику», однако аналогичные темы присутствуют и в других школах, что ставит под сомнение уникальность.

Аккаунты и социальные сети Светланы Стрельцовой

Главная активность сосредоточена во VK на странице zznaki ru, где примерно 5000 подписчиков. На этом ресурсе публикуются прогнозы, советы и реклама обучающих курсов. Также созданы Telegram-каналы strelcova astro и strelcovaastrolog. В Taplink размещён профиль svetlana strelcova. Несмотря на наличие сразу нескольких аккаунтов, масштаб вовлечённости довольно ограничен.

Отзывы о Светлане Стрельцовой: что говорят клиенты?

На личном веб-сайте астролога отзывы исключительно положительные. Ни одной жалобы, ни одной негативной оценки — лишь хвалебные высказывания. Однако независимых рецензий от реальных пользователей в интернете крайне мало. Это оставляет ощущение неестественной репутации, отстранённой от объективной оценки деятельности.

Выводы по деятельности Светланы Стрельцовой

Светлана Стрельцова — персона, активно действующая в публичном астрологическом поле: она предлагает широкий спектр астрологических услуг, имеет сайт, обучающие курсы и ведёт социальные сети. Формально заявлены курсы у известных представителей сферы. Тем не менее, объективные свидетельства её квалификации и уникальности методик отсутствуют. Стоимость консультаций и обучения достаточно высока по сравнению с содержанием. Реальные отзывы вне её ресурсов либо не обнаруживаются, либо отсутствуют вовсе, что не способствует доверию.