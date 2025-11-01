01.11.2025, 13:53, Рейтинг эзотериков
Светлана Праздникова: отзывы об астрологе и преподавателе школы научной астрологии
Светлана Праздникова занимается астрологией более 30 лет, с 2004 года практикует профессионально. Она руководит Ростовской школой научной астрологии, предлагая широкий перечень услуг — от натальных карт до видео-курсов. Однако о её деятельности распространяются не только положительные оценки — множество отзывов вызывает сомнения в уровне её компетентности.
Биография Светланы Праздниковой
Светлана Праздникова начала изучать астрологию в 1990 году, а в качестве профессионального астролога работает с 2004 года. Дата рождения не указывается на её страницах в социальных сетях, поэтому возраст неизвестен. Училась она в Высшей школе бизнеса, а также получила диплом по специальности «Автоматика и робототехника». Тем не менее, деятельность напрямую с полученной квалификацией не связана — Светлана выбрала путь астролога и преподавателя.
В 2010 году она основала собственное учебное заведение — Школу научной астрологии, имеющую сайты по адресам и . Несмотря на наличие клиентов, в интернете встречаются жалобы, касающиеся как уровня преподавания, так и организации процесса обучения.
Какие услуги предлагает Светлана Праздникова?
Светлана действует преимущественно онлайн, но встречается и очно. Вконтакте она публикует материалы нерегулярно, активность в Telegram или Instagram не указывается. В клиентской зоне можно записаться на личный приём или получить консультации дистанционно по телефону.
Цены на её услуги конкретно указаны:Натальная карта с индивидуальной консультацией обойдётся более чем в 8000 рублей.Детский гороскоп стоит 5500 рублей.Представлены также курсы по астрологии в формате видео, возможность очного обучения, разбора одного конкретного вопроса и составления соляра.
- Натальная карта с индивидуальной консультацией обойдётся более чем в 8000 рублей.
- Детский гороскоп стоит 5500 рублей.
- Представлены также курсы по астрологии в формате видео, возможность очного обучения, разбора одного конкретного вопроса и составления соляра.
Перечень предложений доступен на сайте школы. Несмотря на полный список услуг, явной вовлечённости в онлайн-работу Праздниковой не прослеживается — реакций на её публикации крайне мало, общение с подписчиками минимально. Также сохраняется впечатление, что негативные сообщения могут удаляться, поскольку жалоб в комментариях не зафиксировано, но активность пользователей практически нулевая.
В разных ресурсах она может использовать логин PrSvetlana, поэтому потенциальные клиенты способны предварительно изучить информацию в профиле, прежде чем обращаться напрямую.
Отзывы о Светлане Праздниковой: что говорят клиенты?
Отзывы о Светлане Праздниковой, касающиеся как её прогностической деятельности, так и системы обучения в школе, разнятся. Присутствуют жалобы на слабую теоретическую подготовку, скудный учебный материал, а также трудности с восприятием изложения. Такие высказывания ставят под сомнение способность Праздниковой качественно обучать и консультировать.
Выводы по деятельности Светланы Праздниковой
Светлана Праздникова более десяти лет руководит собственной школой астрологии и предлагает множество услуг, однако в публичном пространстве появляются высказывания, ставящие под сомнение её профессионализм. Ряд клиентов указывает на слабую информативность курсов и проблемы в подаче материала. Решение о сотрудничестве с ней каждый принимает индивидуально, но наличие негативных отзывов требует настороженности.
