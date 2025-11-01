“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Светлана Праздникова

Светлана Праздникова: отзывы об астрологе и преподавателе школы научной астрологии

Светлана Праздникова занимается астрологией более 30 лет, с 2004 года практикует профессионально. Она руководит Ростовской школой научной астрологии, предлагая широкий перечень услуг — от натальных карт до видео-курсов. Однако о её деятельности распространяются не только положительные оценки — множество отзывов вызывает сомнения в уровне её компетентности.

Биография Светланы Праздниковой

Светлана Праздникова начала изучать астрологию в 1990 году, а в качестве профессионального астролога работает с 2004 года. Дата рождения не указывается на её страницах в социальных сетях, поэтому возраст неизвестен. Училась она в Высшей школе бизнеса, а также получила диплом по специальности «Автоматика и робототехника». Тем не менее, деятельность напрямую с полученной квалификацией не связана — Светлана выбрала путь астролога и преподавателя.

В 2010 году она основала собственное учебное заведение — Школу научной астрологии, имеющую сайты по адресам и . Несмотря на наличие клиентов, в интернете встречаются жалобы, касающиеся как уровня преподавания, так и организации процесса обучения.

Какие услуги предлагает Светлана Праздникова?

Светлана действует преимущественно онлайн, но встречается и очно. Вконтакте она публикует материалы нерегулярно, активность в Telegram или Instagram не указывается. В клиентской зоне можно записаться на личный приём или получить консультации дистанционно по телефону.

Цены на её услуги конкретно указаны:Натальная карта с индивидуальной консультацией обойдётся более чем в 8000 рублей.Детский гороскоп стоит 5500 рублей.Представлены также курсы по астрологии в формате видео, возможность очного обучения, разбора одного конкретного вопроса и составления соляра.

Перечень предложений доступен на сайте школы. Несмотря на полный список услуг, явной вовлечённости в онлайн-работу Праздниковой не прослеживается — реакций на её публикации крайне мало, общение с подписчиками минимально. Также сохраняется впечатление, что негативные сообщения могут удаляться, поскольку жалоб в комментариях не зафиксировано, но активность пользователей практически нулевая.

В разных ресурсах она может использовать логин PrSvetlana, поэтому потенциальные клиенты способны предварительно изучить информацию в профиле, прежде чем обращаться напрямую.

Отзывы о Светлане Праздниковой: что говорят клиенты?

Отзывы о Светлане Праздниковой, касающиеся как её прогностической деятельности, так и системы обучения в школе, разнятся. Присутствуют жалобы на слабую теоретическую подготовку, скудный учебный материал, а также трудности с восприятием изложения. Такие высказывания ставят под сомнение способность Праздниковой качественно обучать и консультировать.

Выводы по деятельности Светланы Праздниковой

Светлана Праздникова более десяти лет руководит собственной школой астрологии и предлагает множество услуг, однако в публичном пространстве появляются высказывания, ставящие под сомнение её профессионализм. Ряд клиентов указывает на слабую информативность курсов и проблемы в подаче материала. Решение о сотрудничестве с ней каждый принимает индивидуально, но наличие негативных отзывов требует настороженности.