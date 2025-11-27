“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Светлана Хансен

Отзывы о Светлане Хансен: что стоит знать перед обращением к астрологу

Светлана Хансен заявляет о себе как о профессиональном астрологе и хироманте, утверждая, что её опыт в эзотерике превышает 30 лет. Она оформляет индивидуальные гороскопы, предсказывает грядущие события, консультирует по вопросам личной жизни, работы и здоровья. Разбираемся, насколько можно доверять её обещаниям и стоит ли обращаться за услугами.

Биография Светланы Хансен

Светлана занимается астрологией с юношеских лет. По её словам, ещё в молодости она начала интересоваться медитациями, анализом планет, звёзд и их взаимодействием с судьбами людей. При этом профильного образования в этой области она не имеет — окончила лингвистический факультет в одном из университетов Германии. В период студенчества познакомилась с будущим супругом, а параллельно начала самостоятельно изучать астрологию и эзотерические практики.

После окончания вуза в её жизни произошёл ряд перемен: рождения детей, офисная работа, смена страны проживания. Однако именно сны с астрологическими образами, по словам женщины, подтолкнули её к профессиональной деятельности в этом направлении.

Вначале Светлана составляла гороскопы для друзей и знакомых, чтобы получить рекомендации и расширить клиентскую базу. Позже занялась консультациями по различным жизненным вопросам — от финансов до предопределения судьбы и диагностики личных энергий.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Светлана Хансен?

Перечень услуг, заявленных Светланой, довольно обширен и охватывает практически все сферы жизни:

составление индивидуального гороскопа;

предсказание предстоящих событий;

определение желаний клиента и стратегий их достижения;

разбор скрытых ресурсов человека;

предвидение будущего;

связывание жизненных событий прошлого и грядущего;

астроподдержка при открытии бизнеса;

анализ текущих сфер жизни и их развития;

прочтение ладоней и анализ влияния планет;

рекомендации по изменению жизненного пути;

астропомощь при выборе недвижимости;

определение скрытых проблем со здоровьем;

универсальные ответы на любые запросы;

работа с зависимостями и их коррекция;

настройка финансового потока;

проектирование женского и семейного счастья.

Список направлений настолько объемный, что легче обозначить, с какими темами она не работает, чем перечислить всё, что входит в её компетенции.

Светлана Хансен в VK: активность в социальных сетях

Публичная деятельность астролога ограничена исключительно социальной сетью VK. На персональной странице размещён пост, в котором Светлана рассказывает о своём пути в эзотерике и приглашает подписчиков к сотрудничеству. Помимо этого, существует сообщество, посвящённое астрологии, в котором публикуются аффирмации, прогнозы любви и финансов, благоприятные даты для действий и покупки драгоценностей.

Иногда подписчикам предлагается бесплатный прогноз на день или анализ личного будущего. Однако общее количество участников в группе является незначительным, что может указывать на ограниченную узнаваемость специалиста.

Стоимость консультаций у Светланы Хансен

Полная информация о ценах отсутствует — прейскурант не размещён в открытом доступе. При этом в имеющихся публикациях указана стоимость одной консультации: 350 рублей. Какая услуга предоставляется за эту сумму и каковы её сроки и объём — не обозначено.

Отзывы о Светлане Хансен: что говорят клиенты?

На личных страницах астролога представлены хвалебные отзывы, предположительно от клиентов. Однако подтверждение их подлинности отсутствует — никакой верификации этих мнений не проводится. На сторонних ресурсах также не удалось выявить реальные отзывы — ни положительных, ни отрицательных записей в публичном поле нет.

Если вы взаимодействовали со Светланой Хансен, поделитесь информацией в комментариях к обзору.

Выводы по деятельности Светланы Хансен

Анализ активности в соцсетях и заявлений самой Светланы вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. Несмотря на громкое заявление о 30-летнем опыте, подтверждений этому найти не удалось. Также отсутствуют сведения о профессиональной переподготовке или сертификатах в области астрологии. Полный список цен на услуги скрыт, что делает процесс работы непрозрачным и может настораживать потенциального клиента.