“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Сущинская Елена Михайловна

Отзывы о Елене Сущинской: что известно об астрологе

Елена Михайловна Сущинская работает в эзотерической и оккультно-магической сфере, преподаёт кармическую астрологию и авторские методы анализа астрологических карт. Несмотря на длительный период деятельности и наличие собственной школы, объективные подтверждения её квалификации отсутствуют. Ниже подробно рассматриваются этапы биографии, специализация, услуги и отзывы клиентов.

Биография Елены Сущинской

Родилась в Москве. Получила классическое образование в государственной консерватории, затем в педагогическом институте имени Гнесиных по музыкальной специальности. До 1978 года работала концертмейстером. Интерес к эзотерике начался с изучения философского наследия живописца Николая Рериха. Впоследствии сосредоточилась на восточной и кармической астрологии. С середины 1990-х годов выбрала астрологию как основную профессиональную сферу, а к 2000 году начала проводить обучение. В 2007 году основала Центр астрологического творчества «Доктор Гаспар», а с 2010 в Омске функционирует её Школа кармической астрологии.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Елена Сущинская?

Основная специализация — кармическая астрология. Также занимается темами лунных узлов, ретроградных и стационарных планет, хорарной астрологии средневековой традиции, разбором аспектов, домов, зодиакальных знаков и кармы рода. Дополнительно касается тем трансляции психологических и энергетических черт через «группу крови» и «перекрестное опыление» в родовых каналах.

Принимает на консультации очно, дистанционно и в письменной форме. Направления, с которыми работает: самопознание, личные и деловые отношения, карьера, финансы и развитие. Применяет авторские методики, включает анализ солнечных коридоров, кармических дирекций, циклов и прочих астрологических инструментов. Ключевая точка анализа — лунные узлы.

Сайт ведёт как консультант и преподаватель. Однако неизвестно, где конкретно получала профильное образование и у кого обучалась. Данных о дипломах и лицензиях нет.

Отзывы о Елене Сущинской: что говорят клиенты?

На профильных ресурсах и форумах отсутствуют мнения клиентов о её консультациях. Издательская активность тоже не получила рецензий, несмотря на выпуск пяти книг и сопутствующих материалов. Отзывы Елены Сущинской как астролога среди реальных клиентов не зафиксированы.

Выводы по деятельности Елены Сущинской

Позиционируется как значимая фигура в области кармической астрологии, однако стороннего подтверждения этому нет. Все известное базируется на её собственных заявлениях. Отсутствие отзывов, экспертных оценок и дипломов оставляет открытым вопрос о её квалификации. Рассмотрение альтернативных специалистов с официальными документами и доказанной обратной связью от клиентов может быть более целесообразным при выборе астролога.