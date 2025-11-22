22.11.2025, 7:17, Рейтинг эзотериков
Отзывы о Виктории Студеникиной и её онлайн-школе Study Taro
Виктория Студеникина заявляет о себе как о тарологе с 15-летним опытом и основательнице онлайн-школы “Study Taro”, позиционируемой в сфере обучения магии и эзотерики. Несмотря на активные соцсети, широкий перечень курсов и заявленные достижения, достоверность информации о квалификации и биографии вызывает множество вопросов.
Биография Виктории Студеникиной
Виктория Студеникина — таролог и преподаватель магии, работающая в эзотерике, по её словам, с 2008 года. При этом, период с 2015 по 2017 год она представляет себя как многократную победительницу шоу “Таро. Что? Где? Когда?”, а в 2018 была финалисткой проекта “Антибитва”. Однако официально подтвердить эти достижения невозможно. Вся информация о её образовании, профессиональной подготовке и даже биографии отсутствует или недоступна. Прошла ли Виктория обучение в аккредитованных учреждениях, имеет ли сертификаты — неизвестно. Такая закрытость данных ставит под сомнение обоснованность её деятельности как преподавателя в области эзотерики.
Какие услуги предлагает Виктория Студеникина?
Онлайн-школа “Study Taro” активна в Telegram (аккаунт “study taro”), YouTube (“studytaro4289”) и ВКонтакте (“study taro”), где Студеникина публикует видеоуроки, посты и комментарии, касающиеся магической практики, карт Таро и личных консультаций. Также имеется веб-сайт “studytaro”, на котором размещены описания имеющихся продуктов и услуг с возможностью оплаты.
- Диагностика и снятие магических воздействий
- Развитие интуиции и экстрасенсорных способностей
- Вебинары по темам здоровья, отношений и раскладов на Таро
- Работа с картами Таро Уэйта для корректировки судьбы
- Обучающие курсы по практической магии
Цены на услуги
- “Корректировка судьбы” на картах Таро “Чёрный Гримуар” — от 29 900 до 37 900 рублей
- Курс по Таро Манара — от 29 900 до 37 900 рублей
- Программа “Руны для жизни. Сила и магия” — в диапазоне от 49 900 до 109 900 рублей
- Часовая консультация — 20 000 рублей
- Эзотерический бокс — 60 000 рублей
- Курс нумерологии — от 29 900 до 37 900 рублей
- Курс по экстрасенсорике “extrosensorika” — от 9 900 до 19 900 рублей
- Курс практической магии — от 89 900 до 119 900 рублей
Отзывы о работе Виктории Студеникиной
По данным социальных сетей и сайта, на Викторию Студеникину подписаны более 50 000 человек. Однако несмотря на количество аудитории, отзывы крайне неоднозначные. Некоторые подписчики пишут позитивные комментарии, участвуют в курсах и оплачивают вебинары, но всё чаще появляются сообщения от бывших клиентов с обвинениями в мошенничестве. Люди требуют возврата средств и удаления каналов, что свидетельствует о возможных проблемах с качеством предоставляемых знаний и услуг.
“Сначала было всё хорошо, потом начали исчезать обещанные материалы. На сообщения не отвечают.”
“Заплатил за курс, а получил только доступ к старым видео.”
Выводы по деятельности Виктории Студеникиной
Анализируя работу Виктории Студеникиной и её проекта “Study Taro”, нет оснований считать её надёжным специалистом в области тарологии или эзотерики. Отсутствие прозрачной информации об образовании, квалификации и опыте сопровождены неоднозначными отзывами клиентов. Стоимость предлагаемых курсов и консультаций высока, а подтверждение их ценности отсутствует. Обращаться за помощью или обучением в “Study Taro” следует с осторожностью.