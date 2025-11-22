“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Виктории Студеникиной и её онлайн-школе Study Taro

Виктория Студеникина заявляет о себе как о тарологе с 15-летним опытом и основательнице онлайн-школы “Study Taro”, позиционируемой в сфере обучения магии и эзотерики. Несмотря на активные соцсети, широкий перечень курсов и заявленные достижения, достоверность информации о квалификации и биографии вызывает множество вопросов.

Биография Виктории Студеникиной

Виктория Студеникина — таролог и преподаватель магии, работающая в эзотерике, по её словам, с 2008 года. При этом, период с 2015 по 2017 год она представляет себя как многократную победительницу шоу “Таро. Что? Где? Когда?”, а в 2018 была финалисткой проекта “Антибитва”. Однако официально подтвердить эти достижения невозможно. Вся информация о её образовании, профессиональной подготовке и даже биографии отсутствует или недоступна. Прошла ли Виктория обучение в аккредитованных учреждениях, имеет ли сертификаты — неизвестно. Такая закрытость данных ставит под сомнение обоснованность её деятельности как преподавателя в области эзотерики.

Какие услуги предлагает Виктория Студеникина?

Онлайн-школа “Study Taro” активна в Telegram (аккаунт “study taro”), YouTube (“studytaro4289”) и ВКонтакте (“study taro”), где Студеникина публикует видеоуроки, посты и комментарии, касающиеся магической практики, карт Таро и личных консультаций. Также имеется веб-сайт “studytaro”, на котором размещены описания имеющихся продуктов и услуг с возможностью оплаты.

Диагностика и снятие магических воздействий

Развитие интуиции и экстрасенсорных способностей

Вебинары по темам здоровья, отношений и раскладов на Таро

Работа с картами Таро Уэйта для корректировки судьбы

Обучающие курсы по практической магии

Цены на услуги

“Корректировка судьбы” на картах Таро “Чёрный Гримуар” — от 29 900 до 37 900 рублей

Курс по Таро Манара — от 29 900 до 37 900 рублей

Программа “Руны для жизни. Сила и магия” — в диапазоне от 49 900 до 109 900 рублей

Часовая консультация — 20 000 рублей

Эзотерический бокс — 60 000 рублей

Курс нумерологии — от 29 900 до 37 900 рублей

Курс по экстрасенсорике “extrosensorika” — от 9 900 до 19 900 рублей

Курс практической магии — от 89 900 до 119 900 рублей

Отзывы о работе Виктории Студеникиной

По данным социальных сетей и сайта, на Викторию Студеникину подписаны более 50 000 человек. Однако несмотря на количество аудитории, отзывы крайне неоднозначные. Некоторые подписчики пишут позитивные комментарии, участвуют в курсах и оплачивают вебинары, но всё чаще появляются сообщения от бывших клиентов с обвинениями в мошенничестве. Люди требуют возврата средств и удаления каналов, что свидетельствует о возможных проблемах с качеством предоставляемых знаний и услуг.

“Сначала было всё хорошо, потом начали исчезать обещанные материалы. На сообщения не отвечают.”

“Заплатил за курс, а получил только доступ к старым видео.”

Выводы по деятельности Виктории Студеникиной

Анализируя работу Виктории Студеникиной и её проекта “Study Taro”, нет оснований считать её надёжным специалистом в области тарологии или эзотерики. Отсутствие прозрачной информации об образовании, квалификации и опыте сопровождены неоднозначными отзывами клиентов. Стоимость предлагаемых курсов и консультаций высока, а подтверждение их ценности отсутствует. Обращаться за помощью или обучением в “Study Taro” следует с осторожностью.