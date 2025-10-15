15.10.2025, 19:40, Рейтинг эзотериков
Теги:
Отзывы о Степане Петроченко: биография, услуги, анализ соцсетей и мнения клиентов
Данный разбор посвящен деятельности Степана Петроченко, позиционирующего себя как чудотворного целителя. Мы рассмотрим предлагаемые им эзотерические услуги, проанализируем его активность в соцсетях под брендом spirit of love, а также изучим, что пишут о нем клиенты. Цель — объективно оценить практику и репутацию данного специалиста на основании открытых данных.
Биография Степана Петроченко
Степан Петроченко именует себя «чудотворцем» и «учителем от Бога». Он является основателем эзотерического проекта под названием «онлайн вселенная целительства Степан Петроченка». Каких-либо официальных подтверждений его квалификации не представлено. Заявленная специализация — духовное выравнивание и эзотерические практики исцеления.
Какие услуги предлагает Степан Петроченко?
Информация о физическом местоположении целителя отсутствует. Из доступных контактов предоставлен номер телефона: +7 916 419-46-02. По нему предлагается записаться на сеанс или уточнить детали.
- Сеанс «Духовное исцеление позвоночника» — 6 000 рублей за первую процедуру. Второй и третий сеансы продаются по 5 000 рублей каждый.
- Обучение «Духовному исцелению позвоночника» предлагается за 12 000 рублей.
- Услуга под названием «Божественный целитель чудотворец» — 18 000 рублей. Предварительным условием считается участие в сеансе выравнивания позвоночника стоимостью 4 444 рубля.
- Ретрит «Божественное исцеление» назначен к проведению в Сочи. Участие оценивается в 20 000 рублей.
- Отдельная услуга «Духовное исцеление словом» стоит 6 000 рублей.
- Продукт «Индивидуальная активация МерКаБа и других аспектов вашей космической энергетики» реализуется по цене 4 500 рублей.
Анализ социальных сетей spirit of love
В рамках проекта spirit of love Степан Петроченко поддерживает работу нескольких каналов. Основной акцент сделан на Telegram-канал, где на момент анализа числится 2 309 подписчиков. Контент публикуется в основном в виде ссылок на материалы с собственного сайта. Также имеется YouTube-канал, однако уровень вовлеченности аудитории и качество обратной связи определить затруднительно из-за отсутствия активных дискуссий.
Отзывы о Степане Петроченко: что говорят клиенты?
Отзывы, размещенные на сайте, посвящены исключительно положительным оценкам практики Степана Петроченко. Пользователи описывают исцеление, приписываемое его вмешательству, однако подтверждение этих отзывов на независимых интернет-ресурсах не обнаружено. На тематических форумах или площадках оценки эзотерических услуг комментарии об этом целителе отсутствуют.
Выводы по деятельности Степана Петроченко
Несмотря на заявленную специализацию и широкую линейку платных услуг, практика Степана Петроченко вызывает сомнения. Отсутствие объективных отзывов вне собственного сайта ограничивает возможность сделать достоверные выводы о результативности его методов. Предлагаемые практики сопровождаются высокими ценами — до 20 000 рублей, однако подтверждений эффективности оплативших услуги пользователей в открытых источниках не предоставлено. Рекомендовать этого специалиста к сотрудничеству не представляется возможным.