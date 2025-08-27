“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Стассия Таро

Отзывы о Стассия Таро: что известно о тарологе Стассия Олифир

Проект под названиями Stassia Realtaro и Stassiaenergy предлагает услуги эзотерического характера, включая таро, астрологию, расстановки и другие практики. В материале рассмотрены основные сведения о личности Стассии Олифир, специфика её деятельности, доступные площадки и мнения клиентов, включая открытые данные по каналам связи, формату работы и отсутствующей информации о стоимости.

Биография таролога Стассия Таро (Stassia Realtaro)

Достоверных сведений о биографии Стассии Таро нет. В online-пространстве она использует имя Стассия Таронова, но подтвердить его подлинность невозможно. Указывается, что она занимается эзотерическими практиками более 10 лет. Отсутствуют данные о наличии профессиональных дипломов или сертификатов. При этом утверждается, что она обучалась в СибУПК.

Помимо карт таро, она заявляет о навыках в области психологии и игропрактики, однако документы, подтверждающие эти компетенции, нигде не представлены. Также было заявлено, что гаданием на будущее она не занимается, а предпочитает «считывание пространства через карты».

Как работает проект Стассия Скрытая Реальность (Stassiaenergy)

Свои услуги Стассия Олифир предлагает через несколько интернет-платформ. У неё имеются страницы на YouTube, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram. На YouTube канале размещены видеоролики с общими раскладами, а также контент, связанный с эзотерическими основами. Основная тематика — отношения, любовь, внутренняя трансформация и самопознание.

На Яндекс.Дзене публикуются не только видео, но и статьи, посвященные толкованию карт Таро. Что касается Telegram, он был создан в начале 2024 года, но на текущий момент не проявляет высокой активности и не демонстрирует признаков роста аудитории.

Стассия предоставляет индивидуальные расклады на заказ и проводит онлайн-консультации. Связаться с ней можно через WhatsApp по номеру 79509518466. При этом стоимость консультаций озвучена не была — конкретный прайс-лист отсутствует, что затрудняет планирование обращений со стороны потенциальных клиентов.

Отзывы о Стассия Олифир: мнения и отклики

На площадке Telegram комментарии под публикациями отключены. В то же время, на YouTube и Яндекс.Дзене доступна возможность оставлять отзывы. Мнения в основном касаются бесплатных видео-раскладов — несколько пользователей благодарят за «совпадения» в открытых раскладах. Однако подобных реакций немного и все они относятся к бесплатному контенту.

На профильных ресурсах опубликованы отдельные обзоры на таролога с нейтральной направленностью. Ни один из них не предоставляет доказательств эффективности личных раскладов или консультаций. Детальные разборы услуг отсутствуют, как и отзывов от клиентов, воспользовавшихся платными форматами взаимодействия.

Выводы по деятельности Стассия Таро

Стассия Олифир совмещает несколько эзотерических и околоэзотерических направлений, включая таро, астрологию, расклады, а также психологию и игропрактику. Однако верификация её заявленных компетенций невозможна — отсутствуют документы, подтверждающие квалификацию. Прозрачная информация о стоимости консультаций не представлена, прайс-лист скрыт. Также нет отзывов от платных клиентов, а комментарии доступны только к общим бесплатным видео. Проект Stassiaenergy вызывает вопросы из-за ограничения обратной связи, недостаточной открытости и фрагментарной информации о специалисте.