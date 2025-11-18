“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

София Литвинова

София Литвинова отзывы: что известно о деятельности экстрасенса

София Литвинова известна как участница 13-го сезона шоу «Битва экстрасенсов», заявляющая о своих способностях таролога и ясновидящей. Она активно ведёт деятельность в интернете, предлагая эзотерические консультации и расклады на картах Таро. Ниже разбираем детали её практики, перечень услуг, активность в социальных сетях и отзывы клиентов.

Биография Софии Литвиновой

Татьяна София Литвинова — экстрасенс, позиционирующая себя как таролог и специалист по магии чисел. По собственным словам, способность к видению и предсказанию будущего она получила от бабушки в раннем возрасте. Утверждает, что её род происходит из династии с магическим даром, включающим знахарей и духовных провидцев. Однако этой информации нет независимого подтверждения. Проживает в Киеве, проводит личные приёмы оффлайн и консультации онлайн через Skype. Видео публикует исключительно на русском языке, несмотря на политическую ситуацию. Софии Литвиновой 48 лет. Информации о её семье, супруге или детях нет, причина такой закрытости не озвучивается.

Какие услуги предлагает София Литвинова?

На личном сайте Литвиновой размещён перечень платных услуг, однако цены отсутствуют как на сайте, так и в социальных сетях. Контактные данные включают номер телефона и электронную почту, указаны в Instagram и на YouTube-канале. В список предоставляемых эзотерических услуг входят:

расклады по вопросам любви, дружбы, семьи и детей;

толкование сновидений;

анализ карьерных и финансовых перспектив;

поиск соперника или факт измены;

астропрогнозы и магические ритуалы для привлечения финансов и любви;

предсказание будущего, ответы на различные вопросы.

Несколько пользователей в отзывах упоминают резкий рост стоимости консультаций после участия в проекте «Битва экстрасенсов». По их мнению, цены стали доступными исключительно для обеспеченной аудитории.

Социальные сети Татьяны Софии Литвиновой

В Instagram аккаунт SofiaLitvinova777 насчитывает 4900 подписчиков, однако активность под публикациями практически отсутствует. Это может свидетельствовать как о снижении интереса к её деятельности, так и об искусственной накрутке аудитории. YouTube-канал на тот же псевдоним имеет 25 500 подписчиков, что значительно выше. Там размещены видео с Таро-раскладами по знакам зодиака. Пользователи чаще оставляют комментарии под видео, чем под фото в Instagram. В 2015 году Литвинова вела профиль во ВКонтакте, но на сегодняшний день он не обновляется.

Отзывы о Софии Литвиновой: что говорят клиенты?

В Instagram и на YouTube представлены отдельные комментарии с благодарностями за видео, но они не содержат конкретной информации о результатах консультаций. На других платформах отзывы в основном негативные. Люди жалуются на отсутствие полезного результата и называют Литвинову шарлатанкой, заявляя, что потратили деньги без получения реальной помощи. Некоторые утверждают, что знали её задолго до участия в «Битве экстрасенсов» и считают, что никаких экстрасенсорных способностей у неё нет. Якобы единственное, что она умеет — это раскладывать пасьянсы.

Выводы по деятельности Софии Литвиновой

Оценить квалификацию Татьяны Софии Литвиновой на основе объективных данных невозможно — кроме сомнительного участия в шоу «Битва экстрасенсов», других доказательств способности не представлено. Большинство отзывов о личных приёмах негативные, поэтому существует значительный риск потери средств без какого-либо эффекта. Обращение к данному эзотерику рекомендуется тщательно обдумать и рассмотреть более надёжные альтернативы.