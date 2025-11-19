“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Софья Старицына

Отзывы о Софье Старицыной: правда о sofiataro

Софья Старицына — эзотерик из Иркутска, специализирующаяся на картах Таро и астрологии с опытом более восьми лет. Она активно продвигает свои услуги через Telegram и Instagram, где использует имя sofiataro. В этом материале вы узнаете, чем именно занимается эта таролог, каковы предложения в её арсенале и что известно о реальных отзывах клиентов.

Биография Софьи Старицыной

Софья Старицына родом из Иркутска и заявляет о более чем восьмилетнем опыте в эзотерике. Её позиционирование менялось: ранее она разрабатывала курсы по удаленному заработку для фрилансеров, а теперь действует как таролог и астролог. Подобная смена профессионального направления вызывает определённые вопросы к достоверности заявляемого стажа в эзотерике.

Какие услуги предлагает Софья Старицына?

Основная специализация Софьи Старицыной — гадания на Таро. Список предлагаемых раскладов достаточно широкий и включает следующие темы:

Отношения: стандартный расклад на анализ текущих отношений, прогноз по паре, мысли партнёра;

Поиск любви: выявление препятствий на пути к новым знакомствам, советы и прогноз по второй половинке, с возможным описанием характера будущего избранника;

Любовный треугольник: расклад, ориентированный на выбор между двумя партнёрами;

Профессия и работа: подбор подходящей сферы деятельности, оценка текущей карьеры, советы, что стоит изменить;

Переезд: гадание для тех, кто рассматривает смену места жительства и испытывает сомнения;

Финансы: расклад на источники дохода и факторы, мешающие зарабатывать больше;

Беременность: прогноз на зачатие и роды;

Годовые расклады по жизни в целом: общий обзор событий, энергии и направлений;

Бизнес: оценка возможности открытия собственного дела;

Формат «вопрос-ответ»: краткий разбор запроса клиента.

Также Софья Старицына проводит астрологические консультации, однако подробности этих сессий не указаны. Все консультации проходят дистанционно, преимущественно в формате голосовых сообщений. Стоимость одной консультации составляет от 2000 рублей, конкретная цена зависит от тематики запроса.

Социальные сети sofiataro

Таролог продвигает свои предложения через Instagram и Telegram под никнеймом sofiataro. В Telegram она позиционирует проект как связанный с деньгами, желаниями и энергетикой. Количество подписчиков канала не превышает 1000 человек.

В Instagram (запрещён в РФ) аудитория больше — около 9000 подписчиков. Там она представлена не как эзотерик, а как специалист по финансовому росту. Основное содержание её постов связано с темой зарабатывания денег. В архиве выявлен старый Instagram-аккаунт, где ранее она предлагала курсы по доходу для фрилансеров, однако, судя по отсутствию активности — проект был свёрнут, и сейчас она позиционирует себя исключительно как таролога.

Отзывы о Софье Старицыной: что говорят клиенты?

Никаких упоминаний о Софье Старицыной на независимых платформах с отзывами обнаружено не было. Это вызывает определённые сомнения, учитывая более чем семилетний заявленный опыт в эзотерике. Вся обратная связь представлена только в её официальных социальных сетях, но количество комментариев от клиентов крайне ограничено.

Выводы по деятельности Софьи Старицыной

Софья Старицына заявляет себя как опытного специалиста в эзотерике с восьмилетним стажем, однако ранее она занималась курсами удалённого заработка и резко сменила направление на эзотерику. Независимых отзывов, подтверждающих её компетенции как таролога, обнаружить не удалось, а присутствие исключительно в собственных соцсетях с ограниченным числом отзывов лишь усиливает сомнение в популярности и востребованности её услуг. Необходимо проявлять осторожность и критичность при взаимодействии с такими аккаунтами.