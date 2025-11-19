“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Софья Ши

Отзывы о Софье Ши: индивидуальные расклады, курсы таро и Рейки

Софья Ши позиционирует себя как эзотерик с многолетним опытом, специализирующийся на таро и энергетических практиках. Она предлагает индивидуальные сеансы и дистанционные консультации, ведёт соцсети под именем sofya veritas. В этом обзоре мы рассмотрим реальные сведения о её деятельности, услугах и отзывах.

Биография и специализация Софьи Ши

Софья Ши заявляет о себе как о дипломированном психологе и практикующем тарологе. По её словам, интерес к эзотерике начался в возрасте 13 лет, когда мать подарила первую колоду карт — ОШО. С 2014 года, по утверждению самой Софьи, она стала углублённо изучать таро и иные эзотерические техники, включая энергопрактики и Кундалини Рейки. Несмотря на заявленную квалификацию, ни один из её дипломов или сертификатов не представлен. Это может вызывать сомнения у потенциальных клиентов.

Какие услуги предлагает Софья Ши?

По информации с сайта sofyataro, перечень услуг включает:

Прогнозирование на темы отношений и будущего.

Психологические консультации с эзотерическим уклоном по вопросам самоопределения и гармонизации жизни.

Индивидуальные сеансы таро и Ленорман.

Практики Кундалини Рейки.

Авторские курсы по картам таро.

Ценовая политика разнится в зависимости от типа консультации. Стоимость услуг Кундалини Рейки составляет от 2 000 до 25 000 рублей — сумма варьируется в зависимости от сложности жизненной ситуации клиента. Средняя цена индивидуальной онлайн-консультации с использованием колод составляет 5 000 рублей. Сессии проводятся по видеосвязи, подробно рассматриваются личные вопросы и ситуации клиента. Софья заявляет о работе с нумерологией и медитациями для определения вектора личного развития.

Активность в социальных сетях sofya veritas

Софья Ши ведёт Telegram-канал под псевдонимом sofya veritas, однако активности на данной платформе практически нет: крайне низкое количество подписчиков и нерегулярные обновления. Также существует закрытая группа во ВКонтакте, в которой девушка публикует материалы по эзотерике и рекламные посты своих услуг. Несмотря на попытки продвижения, уровень вовлечённости аудитории очень низкий.

Отзывы о Софье Ши: что говорят клиенты?

На личных страницах Софьи периодически публикуются положительные комментарии — однако они размещены исключительно на её собственных площадках. Это даёт основания предполагать, что отзывы могут подбираться выборочно. При поиске упоминаний о Софье Ши на сторонних ресурсах упоминаний практически не обнаруживается. Отсутствие неангажированных отзывов и обсуждений может свидетельствовать о низкой популярности. По сравнению с другими практиками, на тех же агрегаторах в сфере эзотерики (например, Ведьмочка.net) её имя не фигурирует даже в списках топовых специалистов.

Выводы по деятельности Софьи Ши

Софья Ши проводит таро-расклады, практикует Кундалини Рейки, предлагает курсы и консультации стоимостью до 25 000 рублей за сеанс. В то же время неизвестно, обладает ли она профессиональной квалификацией — подтверждающие документы отсутствуют. Аккаунты в сетях почти не привлекают реальную аудиторию, а неангажированных отзывов в интернете нет. Это может свидетельствовать о невостребованности её услуг и отсутствии доверия со стороны потребителей. Рекомендуется критически оценивать подобные предложения и не принимать участие в сомнительных эзотерических практиках без подтверждённой эффективности.