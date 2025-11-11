“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Школа Михаила Левина

Михаил Левин отзывы об обучении и консультациях

Михаил Левин — фигура, широко известная в эзотерических кругах. Его астрологическая школа, а также проект Astro Academia Education вызывают интерес у желающих изучать астрологию. Ниже представлен подробный анализ его деятельности, стоимости курсов и наличия независимых отзывов.

Биография Михаила Левина

Михаил Борисович Левин родился 25 июля 1949 года. Астрологией начал заниматься в ранние годы, а уже с 1973 года это переросло в профессиональную деятельность. В 1990-х стал активно организовывать конференции с коллегами и обучать астрологии. Именно в это время он основал Московскую академию астрологии и занял пост ректора. Сфера деятельности вызывает постоянный интерес у медиа, однако сама академия, несмотря на активное позиционирование, остаётся в поле интересов лишь ограниченного круга в СНГ, Польше и Болгарии.

Какие услуги предлагает Михаил Левин?

Проект под названием Astro Academia Education работает через официальный сайт, где предоставлена информация по доступным программам, тарифам и формам обучения. Указывается возможность записаться на консультацию к одному из 16 астрологов, якобы являющихся ведущими специалистами.

Основное направление Академии — это обучение астрологии. Стоимость одного семестра:

47500 рублей — обучение в академии (очное или онлайн);

41500 рублей — обучение в колледже.

Также предлагаются материалы в форматах электронных и печатных изданий. Академия представлена в соцсетях VK, Telegram и Дзен. Контент этих ресурсов дублирует сайт и содержит редкие публикации новостей о мероприятиях типа конференций и практикумов.

Отзывы о Михаиле Левине: что говорят клиенты?

Согласно данным с сайта Академии Астрологии Михаила Левина, размещены мнения некоторых людей, утверждающих, что получили от школы пользу. Однако все такие отклики находятся исключительно на внутреннем ресурсе академии.

На независимых платформах внешние отзывы о деятельности Левина, эффективности консультаций и обучения отсутствуют. Это делает невозможным объективную оценку результатов, получаемых учащимися.

Выводы по деятельности Михаила Левина

Несмотря на заявленные 35 лет работы, никаких внешних жалоб или подтверждений эффективности школы Левина не зафиксировано. Возможно, отзывы с негативным содержанием удаляются, чтобы не повлиять на репутацию. Заявления о профессионализме преподавателей и успешности выпускников не подкреплены доступными доказательствами. Не представлено объективных данных о том, насколько качественные знания получают клиенты и насколько консультации дают ощутимый результат. При текущем уровне открытости такую школу нельзя считать авторитетной, вне зависимости от срока ее существования.