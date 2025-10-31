“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Школа Луна / Ксения Срубас

Отзывы о Ксении Срубас и её школе магии «Луна»

Ксения Срубас — фигура, активно рекламирующая свои магические курсы и обряды под брендом школы «Луна». Ссылаясь на магию четырёх стихий, она предлагает эзотерические методики для повышения доходов и решения личных проблем. В настоящем обзоре рассматриваются этапы её деятельности, предлагаемая продукция и отклики пользователей.

Биография Ксении Срубас

Ксения Срубас заявляет о себе как о маге четырёх стихий, а также психологе и аналитике. Основное направление её деятельности связано с практиками белой магии, без применения так называемой «чёрнухи». Свою школу эзотерики она называет «Луна» и позиционирует как пространство работы с Высшими Силами. Наряду с заявленным подходом, в перечень услуг входят обряды, якобы повышающие доход, и различные ритуалы на основе скандинавских рун.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Ксения Срубас?

На официальной странице школы «Луна» представлены как бесплатные, так и платные продукты с эзотерической направленностью. Ключевые предложения включают:

«Марафон белой магии». Онлайн-марафон из трёх занятий, предназначенный для начинающих в магической практике.

Трёхуровневый практикум по свечной магии, цель которого — обучить выполнению ритуалов с применением свечей.

Курс «Магия рун» по материалам книги Кеннета Медоуза. Обещано, что участники научатся устранять негатив через работу со скандинавскими символами.

Интенсив «Подсказки Таро», направленный на базовое освоение гадания на картах для новичков в теме.

Деятельность в соцсетях

Аккаунт Ксении в Instagram под ником ksenia_srubas содержит 271 подписчика и 104 публикации. Там она представляет школу «Луна» и отвечает на комментарии. Пользователи иногда оставляют отзывы о занятиях, но активность невысокая.

На платформе Дзен под ником lavkamagia отмечено 240 подписчиков. Здесь публикуются советы по взаимодействию с природной энергией, однако комментарии отсутствуют.

YouTube-канал с именем kseniasrubas насчитывает 2 570 подписчиков и содержит 180 видеороликов. Все видео посвящены обучению белой магии, но объективной доказательной базы эффективности представленных тренировок нет. Комментарии от зрителей присутствуют, однако часть из них вызывает сомнение в искренности.

ВКонтакте ведётся страница «Луна» с 2 454 подписчиками. В сообществе продвигаются идеи белой магии, публикуются советы и методические материалы от самой Срубас. Некоторые участники делятся своими откликами относительно полученных знаний, но оценки разнятся.

Канал Telegram «Школа Луна Ксении Срубас» насчитывает 10 158 подписчиков. Публикации посвящены развитию сверхъестественных способностей и улучшения жизни. Замечено отсутствие критических комментариев, что может указывать на отключённую возможность для пользователей делиться мнениями или жёсткую модерацию.

Отзывы о Ксении Срубас: что говорят клиенты?

Комментариев от клиентов не так много – часть подписчиков воспринимают деятельность Ксении как полезную, но есть и публичные обвинения в мошенничестве. В сети находятся отклики, где она прямо называется обманщицей. Фактические подтверждения результата её магических практик отсутствуют, и создаётся впечатление, что грамотная упаковка заменяет конкретное содержание.

Выводы по деятельности Ксении Срубас

Внимательное рассмотрение методов Ксении Срубас показывает, что под ритуалами и курсами скрывается игра на доверии. Программа школы «Луна» построена на эзотерических обещаниях без доказательной базы и с минимальной пользой. Отзывы о Ксении Срубас в значительной степени настораживают. Продукты школы чаще оставляют ощущение навязчивой продажи надежды, чем реального результата. Рекомендуется подходить к её предложениям с осторожностью.