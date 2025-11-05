“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Школа Астрологии Лакшми Амея

Отзывы о Lakshmi Amaya: обучение астрологии, нумерологии и хиромантии

Онлайн-школа Lakshmi Amaya позиционирует себя как международный институт эзотерических наук, акцентируя внимание на астрологии, нумерологии и хиромантии. За 2,5 года работы учреждение заявляет о выпуске более 3 000 учеников, однако в отзывах чаще поднимаются вопросы качества преподавания и соответствия заявленных обещаний реальности.

Биография Lakshmi Amaya и особенности преподавания

Школа астрологии Lakshmi Amaya заявляет, что её основным преимуществом является команда «гуру из Индии» – потомственных астрологов с учёными степенями. Тем не менее, ни биографий преподавателей, ни подтверждающих дипломов на сайте предоставлено не было. Курсы проводятся в онлайн-формате и подходят, по утверждению организаторов, фрилансерам, мамам в декрете, офисным сотрудникам, мастерам в индустрии красоты и людям «в поиске себя».

В рамках программы обучения студентам даются домашние задания с рекомендацией применять полученные знания на практике. После завершения каждого учебного модуля предусмотрены тестирования, результатом которых становится выдача русско-индийских сертификатов.

Какие услуги предлагает Lakshmi Amaya?

Образовательный продукт школы представлен в четырёх вариантах курсов:

пакет «Подмастерье» — 130 000 рублей за 9 месяцев обучения;

пакет «Мастер Астрологии» — 260 000 рублей за 13 месяцев обучения;

пакет «Звёздный Астролог» — 390 000 рублей за 15 месяцев;

пакет «Ешь, Молись, Люби» — 1 500 000 рублей за 12 месяцев.

Следует подчеркнуть, что указанная стоимость не включает дополнительные траты — всё, кроме самой программы и мероприятий, остаётся на ответственности ученика. При этом заявляется, что вложенные деньги окупятся за полгода после прохождения курса, однако это обещание подвергается сомнению в отзывах.

Предусмотрен 14-дневный срок возврата средств с момента старта обучения, при условии отказа от курса по любой причине.

Отзывы о Lakshmi Amaya: что говорят клиенты?

Реальные отзывы о школе астрологии Lakshmi Amaya на сторонних онлайн-платформах представлены преимущественно в негативном ключе. Основные претензии выпускников и учеников включают:

возврат средств по курсам зачастую возможен лишь через судебные разбирательства;

низкое качество материалов и лекций, отмечается большое количество «воды» в содержании;

общие обещания окупаемости курса через полгода так и не реализуются на практике;

при значительной стоимости заявленных пакетов уровень предоставленных знаний расценивается как крайне низкий;

многие выпускники выражают глубокое разочарование выбором данного учебного заведения.

«Обещаний было много, но по факту — пустая трата денег… Обещали, что научат находить клиентов, но никто даже близко не объяснил, как это сделать реально. Курсы — сплошные общие слова и упражнения, которые ничего не дают» — указано в одном из отзывов.

Выводы по деятельности Lakshmi Amaya

Lakshmi Amaya позиционирует себя как индийский институт эзотерических практик с акцентом на астрологию, нумерологию и хиромантию. Однако заявленные преимуществами, такие как «потомственные индийские гуру», «русско-индийские сертификаты» и «окупаемость курсов за 6 месяцев», не подтверждаются в отзывах. Учитывая большое количество претензий по возврату денег, стоимость курсов от 130 000 до 1 500 000 рублей и сомнения выпускников в эффективности обучения, рекомендация данного учреждения остаётся под вопросом.