“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Сергей Вертекс

Отзывы о Сергее Вертексе: разоблачение астролога Doctorvertexclub

Сергей Вертекс, также известный как Doctorvertex, позиционирует себя как астролог и психотерапевт из Санкт-Петербурга. Он утверждает, что работает исключительно на стыке психологии и влияния звезд. Насколько достоверна его квалификация и оправданы ли цены на его услуги — рассмотрим далее.

Биография Сергея Вертекса: кто он такой на самом деле?

Сергей Филиппов, более известный под псевдонимом Вертекс, заявляет о себе как о специалисте по астрологии и ведущем психологической игры «Раппорт». По его словам, астрология изменила его жизнь уже три десятка лет назад и с тех пор он помогает другим пройти путь трансформации. Несмотря на заявления о профессионализме, ни одного сертификата или диплома, подтверждающего обучение в области астрологии, он не предъявляет. Также отсутствуют доказательства наличия профильного образования в психологии или психотерапии. Информация, которая могла бы подтвердить его квалификацию официально, отсутствует.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Что предлагает Doctorvertexclub: обзор Telegram и других площадок

В Telegram-канале «Терапия по звездам» и в сервисе Дзен Doctorvertex рассказывает о психологии, астрологии, кармическом наследии и самореализации. От общих прогнозов он отказывается, заявляя, что акцент делается только на теоретической части. Среди платных услуг, представленных в его профиле:

базовая натальная карта;

расширенная натальная карта;

терапевтические практики для пар;

наставничество;

аудиоконсультации.

Дополнительно в Telegram-канале Doctorvertexclub предлагается обучение, однако полная информация о содержании курсов, программах или стоимости не публикуется. Тарифы на услуги в открытом доступе отсутствуют — запись осуществляется только через личные сообщения. При этом человек, не представивший подтверждений квалификации, заявляет о профессиональном уровне своих обучающих программ.

Отзывы о Сергее Филиппове (Вертексе): что говорят о Doctorvertex?

Отзывы, размещенные непосредственно на страницах Вертекса, в основном касаются размышлений о судьбе, ответственности за свою жизнь, развития и обучения. Эти комментарии редко выходят за рамки очевидных и общеизвестных суждений. Внешние отзывные платформы и независимые сайты практически не содержат мнений клиентов, обращавшихся к его услугам. На собственных каналах Сергей имеет доступ к управлению комментариями, что позволяет удалять возможные жалобы и оставлять исключительно нейтральные или хвалебные отклики.

Выводы по деятельности астролога Вертекса

Сергей Вертекс, выступая под именем Doctorvertex, активно выдает себя за эксперта в области астрологии и психологии. Однако фактические подтверждения его квалификации отсутствуют. Он распространяет рассуждения, подавая банальные истины под видом уникальной информации. Несмотря на отсутствие дипломов и открытых цен, его способность внушать доверие позволяет ему набирать аудиторию и привлекать клиентов, не задающих лишних вопросов.