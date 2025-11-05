“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Сергей Капустин

Отзывы о Сергее Капустине и его школе «Лакшми-Амея»

Сергей Капустин — фигура, вызывающая неоднозначную реакцию в среде эзотерических онлайн-курсов. Будучи основателем «Лакшми-Амея» и других образовательных проектов, он позиционирует себя как предприниматель, связанный с ведической астрологией. Однако детали его профессионального пути, стоимость курсов и отзывы клиентов вызывают большое количество вопросов.

Биография Сергея Капустина

Имя Сергей Капустин связывается с несколькими образовательными учреждениями, включая институт ведической астрологии «Лакшми-Амея», а также онлайн-школы TurDelo и Accel. Также он причастен к созданию YouTube-канала под названием «Чакропрокачка». В 2018 году получил премию National Business Awards, ориентированную на предпринимателей.

Несмотря на ведущую роль в астрологическом проекте, Капустин не имеет профильного образования в области астрологии. Он окончил вуз по специальности «экономика» и занимается запуском онлайн-школ и стартапов. Проводит бизнес-вебинары, ориентированные на молодую аудиторию. Совместно с Дмитрием Юрченко владеет тремя обучающими платформами, чья совокупная прибыль достигает 200 миллионов рублей в год. По имеющимся оценкам, личный доход Капустина доходит до 4–4,5 миллионов ежемесячно.

Из биографических данных известно только, что он родился 2 ноября 1985 года и проживает в Москве. Информация о семье и личной жизни отсутствует. Саму астрологию Капустин называет увлечением, которое он решил перевести в коммерческий формат.

Какие услуги предлагает Сергей Капустин?

Главный продукт Капустина — это учебный проект в сфере эзотерики под названием русско-индийская школа астрологии «Лакшми-Амея». Курсы на платформе направлены на изучение ведической и предсказательной астрологии, а также предоставляют блоки по монетизации профессии астролога. Основатели школы заявляют, что выпускники смогут работать из дома и зарабатывать от 100 000 рублей в месяц.

В процессе обучения задействованы преподаватели из Индии — Гириш Кумар Джоши и Дженни Кларк. Однако их участие ограничено редкими занятиями.

Стоимость пакетов в школе «Лакшми-Амея» следующая:

Тариф «Ешь, молись, люби» — 1 500 000 рублей. Этот пакет включает обучение в Индии и участие в мероприятиях, но расходы на перелет, питание и проживание оплачиваются отдельно.

Пакет «Звездный астролог» — 390 000 рублей. Обучение проходит онлайн и занимает 15 месяцев.

Пакет «Мастер Астрологии» — 260 000 рублей. Длительность курса — чуть более года.

Пакет «Подмастерье» — 130 000 рублей. Программа менее года.

Все указанные программы превышают среднерыночный уровень цен.

Дополнительную информацию можно найти в Instagram-аккаунте проекта — @lakshmi_school.

Отзывы о Сергее Капустине: что говорят клиенты?

Отзывы о Сергее Капустине и его институте «Лакшми-Амея» разделились. Некоторые участники курсов оставляют положительные оценки, особенно на сайте самого проекта. В завуалированной форме встречаются такие мнения и на других ресурсах.

Однако вторая группа отзывов содержит резкую критику. Пользователи характеризуют Капустина как человека, не исполняющего свои обещания. В частности, несколько человек сообщают о невыполненных гарантиях возврата оплаты за первые два месяца. Упоминается история, когда участница курса подала в суд после отказа от обучения, однако возврат денег так и не был осуществлен, несмотря на условия договора. Подобные претензии опубликованы даже в аккаунте Капустина во ВКонтакте.

К негативу прибавляется и недовольство качеством преподавания. По словам студентов, хотя индийские наставники являются специалистами, они проводят лишь ограниченное количество занятий. Остальные модули ведут наставники без должной квалификации, что влияет на уровень обучения.

Выводы по деятельности Сергея Капустина

Стоимость курсов в «Лакшми-Амея» существенно превышает средний уровень, при этом рассмотренные отзывы указывают на неоднозначный опыт обучения. Зафиксированы случаи отказа в возврате средств и жалобы на качество кураторской поддержки. Перед тем как выбрать подобное направление эзотерического образования, потенциальным студентам следует внимательно изучить юридические аспекты сотрудничества и рассмотреть альтернативные предложения.