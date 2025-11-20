“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Сергей Безбородный

Сергей Безбородный отзывы: анализ деятельности астролога и его школы

Сергей Безбородный заявляет о себе как о докторе медицинских наук, журналисте, специалисте в области астрологии. Он является создателем организации под названием «Школа научной астрологии». При этом колеблющаяся репутация, малое количество объективных сведений и негативные отклики пользователей сети формируют неоднозначное восприятие его деятельности. Ниже рассматривается работа школы, доступные курсы, стоимость предлагаемых услуг и публичные реакции.

Биография Сергея Безбородного и история школы

Проект «Школа научной астрологии» начал своё существование в 1995 году. По описанию, обучение проводится полностью дистанционно, допускаются участники из любых стран и регионов. При этом какого-либо предварительного отбора не предусмотрено: записаться может любой желающий. Указывается, что программа курсов авторская, обучение проводится с участием преподавателей и специалистов.

Несмотря на длительное существование школы, открытая информация о ней крайне ограничена. Общедоступной платформы нет, большинство коммуникаций с Сергеем Безбородным осуществляется через Telegram и личную страницу во VK. Также он продвигает контент в YouTube, Telegram, Яндекс.Дзен и на странице во VK. Однако, несмотря на регулярные публикации, сведения о самих услугах практически не распространяются.

Сергей Безбородный – что случилось с сайтом “Школа научной астрологии”

На момент проверки выяснилось, что официальный сайт школы больше не функционирует по прямому назначению. Домен, по всей видимости, был переоформлен третьими лицами, предположительно иностранными. Вместо информации об обучении теперь размещён баннер с рекламными видеоматериалами из зарубежных источников. Это вызывает подозрения в стабильности и достоверности существующего проекта.

Какие услуги предлагает Сергей Безбородный?

Также отсутствует конкретика относительно перечня услуг. Видеоролики, размещённые в YouTube под заголовком «Астрология от Сергея Безработного», посвящены астрологии, однако не содержат информации о видах консультаций или условиях приёма. Не представлено данных о преимуществах, результатах либо полном содержимом образовательных программ. Группа во VK полностью закрыта, доступ к содержанию — ограничен.

По опубликованной ранее информации, продолжительность курса на получение «бакалавра астрологии» составляла около двух лет. После завершения этого этапа иного уровня — «магистр», далее — «кандидат астрологических наук». Актуальные сведения о подобных степенях и программе получения этих званий в настоящий момент недоступны. Ни одного упоминания о дипломах, лицензиях, или образовательной аккредитации найти не удалось.

Стоимость услуг Сергея Безбородного

Открытого прайс-листа нет. Ни на одном из ресурсов, где публикуется контент от имени Сергея Безбородного, не указаны расценки за обучение или возможные консультации. Также не указаны условия возврата денежных средств, гарантий на результат и других сведений, характерных для корректно оформленных предложений. Общение происходит только через Telegram, что делает процесс ещё менее прозрачным и вызывает сомнения в надёжности такого формата взаимодействия.

Отзывы о Сергее Безбородном: что говорят клиенты?

Анализ публикаций в сети показывает наличие значительного количества сообщений, в которых деятельность школы называют обманом, а самого Сергея Безбородного — шарлатаном. Подобные отзывы значительно преобладают над нейтральными и положительными. На примере одного из интернет-обсуждений видно, что негативный комментарий поддержало 18 человек, тогда как положительный — только один, причём не исключено, что это авторизованный голос.

В сети размещено множество разоблачительных материалов о содержании курсов и действиях Сергея. Достоверных доказательств, подтверждающих его профессиональное образование в эзотерике или медицине, найти не удалось. Указанный в профиле титул «доктор медицинских наук» не подкреплён ни дипломами, ни ссылками на научные публикации.

Выводы по деятельности Сергея Безбородного

Оценка доступной информации о Сергее Безбородном и проекте «Школа научной астрологии» указывает на множество закрытых данных, отсутствие открытого прайса, непрозрачную структуру обучения и заявления о квалификации, никак не подтверждённые официальными документами. Отзывы пользователей усугубляют ситуацию, формируя образ неблагонадёжного проекта. Ввиду перечисленного, рекомендуется тщательно проанализировать альтернативные образовательные предложения перед тем, как принимать участие в курсах или мероприятиях, организованных Сергеем Безбородным.