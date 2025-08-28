“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Эзотерик Роман Сафронов: биография, сефиротическая магия, школа “Арканум”, курсы и реальные отзывы

Роман Сафронов – профессиональный специалист по эзотерике. Он изучает скрытые и тайные аспекты реальности, которые находятся за пределами обычного понимания. Роман считается экспертом в области духовной просветленности и видит свою роль как посредника между материальным и духовным миром. Он верит в то, что каждый человек имеет не только физическое тело, но и энергетическую структуру.

В данной статье мы подробно рассмотрим личность Романа Сафронова, проанализируем его социальные сети, узнаем о его курсах, расскажем о отзывах и сделаем выводы о деятельности этого эзотерика.

Биография Романа Сафронова

Роман эзотерик, практический психолог, действующий член «Профессиональной Психотерапевтической лиги», инструктор Центра Развития Личности «Арканум», автор книги «Арканы Таро: Сефиротическая Магия». Роман – рассказывает о себе мало, делает упор на свою работу в школе “Арканум”. Он уже более 10 лет занимается эзотерикой и обучил более 30 тыс. учеников со всего мира. Роман считает, что существует только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса! Правда, это высказывание принадлежит не ему.

Школа “Арканум” и курсы магии

Роман Сафронов работает в школе “Арканум”, данная онлайн-школа основана в 2009 году, более 14 лет опыта обучения и помощи клиентам. Мастера школы как они заявляют, обладают высшей квалификацией, дипломами о высшем психологическом и педагогическом образовании и набором уникальных инструментов. Реально данных документов не нашлось ни на сайте школы, ни на личных страницах Романа.

В школе представлены такие направления как: род и родовые программы, расстановки, эзотерический коучинг, биоэнергетика, кундалини-йога, таро, ароматерапия, телесная терапия.

Сам Роман Сафронов предлагает от себя дорогостоящие консультации и авторские психотехники, а также бесплатное расписание. Большая часть популярности Романа за счёт онлан-школы “Арканум”, так как в своих социальных сетях он мало взаимодействует с аудиторией и не развивает свой контент. Роман Сафронов своего рода маг и экстрасенс, готовый помочь вам с решением самых сложных проблем. Как говориться о специалисте, он имеет реальные знания в области магии, таро и гадания.

Анализ социальных сетей

Проанализировав социальные сети, можно сделать вывод о том, что активность Романа в социальных сетях, таких как Инстаграм (запрещенная в РФ), ВКонтакте и Телеграмм, является недостаточной. Редкое обновление постов, отсутствие актуальных историй и низкое взаимодействие с аудиторией приводят к ухудшению отношений с подписчиками и клиентами.

Отсутствие регистрации на YouTube, где он мог бы проводить прямые эфиры и создавать контент для аудитории, вызывает вопросы и говорит о потенциальных проблемах с онлайн стратегией. Факт, что он выкладывает видео с участием через онлайн школу и даже проводил курсы от другого аккаунта некого Владимира, может вызывать подозрения и негативное отношение у аудитории.

Сложность в создании собственного YouTube-канала и проведении прямых эфиров через личную страницу может иметь объяснение, возможно, связанное с ограничениями или договоренностями в рамках продвижения онлайн школы “Арканум”. Тем не менее, для улучшения взаимодействия с аудиторией и укрепления онлайн присутствия, важно для Романа принять меры по улучшению своей деятельности в социальных сетях, а также разработать более эффективную стратегию продвижения и коммуникации с клиентами. Основная цель должна оставаться в предоставлении качественной информации и услуг своей аудитории, чтобы не вызывать определенной не доверенности к его деятельности.

Реальные отзывы о Романе Сафронове

Отзывы о работе Романа Сафронова в основном положительные, но иногда встречаются и негативные.

Данные отзывы теряют свою актуальность, так как они устаревшие. Присутствуют отзывы за 2019, 2020 год.

Подозрительный факт, в том что у Романа нет отзывов за 2021 год. Наверное он прекращал свою деятельность как профессиональный эзотерик, либо же отзывы были только негативными и нечего было выкладывать.

Далее отзывы возобновились на 2022 год, но после не обновлялись и не добавлялись. То есть за последние два года нет актуальных положительных отзывов. Что очень подозрительно.

Выводы о деятельности эзотерика

Мы всегда готовы помочь вам найти ответы на ваши вопросы, будь то вопросы о любви, карьере или здоровье.

Не обращайтесь к мошенникам и мошеницам, обещающим волшебство, обратитесь к настоящим профессионалам, которые предоставляют свои услуги бесплатно или за разумную плату. Многие “специалисты” готовы обучить вас тонкостям магии и таро, чтобы вы сами смогли применить их для улучшения своей жизни, но они не предоставляют документов о своем профессионализме, а значит им не стоит доверять.

Не верьте в экстрасенсов, которые обещают вам результаты за отрицательные деньги. Реальные специалисты помогут вам добиться успеха, используя свои знания и опыт. Нужно только тщательно выбирать и не попадаться в ловушки мошеников и мошенниц.

Роман Сафронов – никакой не профессионал в области эзотерики, обходите стороной данного человека и не тратьте деньги впустую.