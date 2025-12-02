Топ-3 Эзотерика
Полина Бошкович
Полина Бошкович

02.12.2025, 7:45, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Полине Бошкович: что стоит знать перед обращением

Полина Бошкович называет себя астрологом, тарологом и коучем по саморазвитию. Несмотря на заявленную специализацию в эзотерике, с доступной информацией о профессиональном пути возникают трудности — нет точных данных о стаже или образовании. В этом обзоре рассмотрены предлагаемые услуги, активность в соцсетях и реальные отклики клиентов.

Биография Полины Бошкович

О личной и профессиональной биографии Полины Бошкович известно крайне мало. Она позиционирует себя как таролога, астролога и тренера в сфере личностного роста. Однако конкретные факты о её образовании, времени начала деятельности в эзотерике или пути становления в этом направлении полностью отсутствуют. Ни на сайте, ни в социальных сетях нет упоминаний о длительности практики или получении профильного обучения.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Полина Бошкович?

На своем сайте Полина Бошкович продвигает услуги в области таро и астрологии. Среди направлений консультирования указаны:

  • Анализ отношений на основании натальных карт
  • Разбор ситуации в семье и взаимодействия с детьми
  • Астрологическая диагностика карьерного роста и финансов
  • Выявление предназначения и прогноз судьбы
  • Профориентация и определение способностей

Стоимость консультационных сеансов и астрологических разборов начинается от 15 000 рублей за одну встречу. Нет ясности в том, сколько времени отводится на консультации и какова их структура. Отдельных упоминаний о результатах работы либо отслеживании эффектов после сеансов предоставлено не было.

Активность Полины Бошкович в социальных сетях

У Полины есть Telegram-канал с 217 подписчиками. Материалы фокусируются на теме астрологии и карт таро, также публикуется информация о курсах и анонсах консультаций. Обратная связь от подписчиков отсутствует — комментарии отключены или не представлены вовсе.

Профиль ВКонтакте насчитывает 5 000 подписчиков. Контент представлен публикациями с прогностикой, раскладами на таро и упоминаниями об онлайн-обучении. Несмотря на количество подписчиков, нет доказательств вовлеченности аудитории: отсутствуют реальные комментарии, отклики пользователей и отзывы о пройденных консультациях или таро-практиках.

Отзывы о Полине Бошкович: что говорят клиенты?

Информация об обратной связи с клиентами крайне ограничена. Какие-либо содержательные отзывы о результате работы или исполнении заявленных услуг найти невозможно. В отдельных случаях упоминаются отрицательные мнения и жалобы, однако они не представлены в открытом виде — невозможно проверить реальность или масштаб недовольства.

Выводы по деятельности Полины Бошкович

Полина Бошкович предоставляет платные услуги в области астрологии и таро от 15 000 рублей за сеанс, а также продвигает обучающие продукты. Однако невозможно найти подтверждения заявленного профессионального опыта, образования или результатов работы. Социальные сети демонстрируют ограниченную активность и отсутствие вовлеченности подписчиков, а отзывы клиентов почти недоступны. На основании доступных данных доверять данному специалисту в эзотерической сфере сложно.

Полина Бошкович
