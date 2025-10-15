“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Павел Свиридов

Отзывы об астрологе Павле Свиридове: разбор деятельности

Павел Свиридов известен в эзотерической среде как астролог с многолетним опытом, автор множества книг, создатель программного обеспечения и основатель школы астрологии . В этом материале рассматриваются конкретные факты о его деятельности, стоимости услуг, а также реальные отзывы людей о его подходе к консультированию и обучению.

Биография Павла Свиридова

Павел Владимирович Свиридов имеет внушительный перечень учебных заведений: выпускник Военного Краснознаменного института, Академии Управления МВД РФ, адъюнктуры, Университета Карнеги-Мелон при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Также прошел курсы в Центре компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ имени Баумана. Является членом-корреспондентом Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.

Свиридов утверждает, что проходил обучение восточной астрологии в КНР, а западной — в Германии, а также работал за рубежом, включая США и ФРГ. Собранный опыт он реализовал в онлайн-школе (действует с 2016 года) и начал преподавание с 1991 года в рамках «Мастерской Павла Свиридова».

Какие услуги предлагает Павел Свиридов?

Астролог автор нескольких программ для компьютеров и смартфонов. Одно из ключевых — приложение VegaSviri, стоимость которого составляет 4 190 рублей. Средняя оценка в AppStore — 3.9 балла. В функционале — построение натальных, транзитных и солнечных карт, графиков и прочего, однако отзывы указывают на ошибки в работе и недоработанность интерфейса, что вызывает сомнения в соответствии запрашиваемой суммы.

Павел Свиридов также продаёт свои книги:

«Начала астрологии». Учебник, издание Moscow Capital Press 2018 года, 516 страниц, мелованная бумага, цветные вкладки — цена 1 800 рублей;

«Начала астрологии», том 2, июнь 2020 год, 240 страниц, твердый переплёт, мелованная бумага — цена 1 000 рублей;

«Миф эпохи Водолея», 254 страницы, мягкий переплёт, издательство «ПРЕССА» — 500 рублей.

Набор из трёх книг предлагается за 3 000 рублей. Заказ возможен только через почту астролога.

Консультации Павел проводит за 50 000 рублей. По заявлению на сайте, в эту сумму входит 1.5–2 часа беседы, ответы на любые вопросы клиента, а при желании — сопровождение прогнозами, графиками, текстовыми материалами, аудио- и видеозаписью. Однако точная стоимость может меняться в зависимости от финансовых возможностей клиента, что вызывает недоверие и вопросы о честности такого подхода.

YouTube-канал 1PavelSviridov

Это единственная активная соцсеть Павла. Количество просмотров на канале — около 71 тысячи, что не соответствует статусу известного эзотерика. Самое популярное видео под названием «О плоской Земле» набрало 600 000 просмотров. Этот ролик был опубликован 5 лет назад, и его тематика напрямую связана с провокационными заявлениями Свиридова о форме Земли.

Отзывы о Павле Свиридове: что говорят клиенты?

Найти подлинные отзывы об астрологе крайне сложно. Однако часть найденных комментариев касается нескольких вопросов:

существуют жалобы на непрофессиональный подход при выборе «благоприятных дат», которые часто оказываются неточными;

программа VegaSviri не отвечает ожиданиям пользователей, есть сообщения о сбоях и несоответствии заявленного функционала;

намек на манипуляции в ценообразовании консультаций в зависимости от клиента;

резонанс вызвали заявления Павла о «восстановлении СССР в 2025 году» и о плоской Земле. Мнения о них разделились на три группы: те, кто согласен; те, кто высмеивает; и те, кто считает это способом выявления внушаемости аудитории.

Выводы по деятельности Павла Свиридова

По имеющимся данным нельзя сформировать положительное мнение о деятельности Павла Свиридова. Среди причин:

необоснованно высокие цены на консультации и цифровые продукты;

сомнительное качество приложений и программ, заявленные функции не соответствуют отзывам пользователей;

предельно спорные и абсурдные заявления, которые вызывают критику и снижают доверие к профессиональным качествам астролога;

отсутствие прозрачности в отзывах и методах прогнозирования.

Потенциальным клиентам стоит с осторожностью относиться к предложениям астролога Павла Свиридова, оценивая реальные риски и проверяя достоверность информации, прежде чем принимать решение об обращении к нему.