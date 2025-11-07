“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Павел Рощин

Отзывы о Павле Рощине: чем известен таролог и что говорят клиенты

Павел Рощин позиционирует себя как таролог с большим опытом работы, предлагающий разнообразные эзотерические услуги, включая гипноз, магию, медиумические сессии, предсказания с использованием Таро, рун и ясновидения. Он активно использует социальные сети для продвижения своих услуг. В этом материале разобраны направления его деятельности, представлена информация об активностях в соцмедиа и собраны отзывы его клиентов.

Биография Павла Рощина

По представленной информации, Павел Рощин начал заниматься Таро еще с юных лет. Он описывается как человек, обладающий интуицией и якобы высокой точностью в интерпретациях. Однако никаких подтверждений компетентности или документальных доказательств квалификации не представлено. В описании фигурирует цитата: «Ясновидение ничем не доказуемо, но это не мешает ему быть. Работаю для Вас Вселенной служа» — это указание на субъективный подход и отсутствие объективных оснований для предоставляемых услуг.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Павел Рощин?

Павел Рощин заявляет об оказании широкого спектра эзотерических услуг, включая:

Гипноз

Магию

Контакт с умершими (медиумические практики)

Предсказания: карты Таро, ясновидение, руны

«Целебная сила рук»

Помощь в отказе от алкоголя и курения

Работа с вопросами деторождения

Также он проводит обучение соответствующим практикам. Однако стоимость и формат обучения детально не описаны. Услуги позиционируются как средство для приобретения понимания жизненных ситуаций и принятия решений. При этом нигде не приводится четких гарантий результата.

Обзор соцсетей Павла Рощина

Павел Рощин активно использует социальные медиа для продвижения – в частности платформы TikTok, Telegram, ВКонтакте и YouTube.

На TikTok-анонсе @ публикуются короткие видеоролики, в которых он делает предсказания и объясняет значения отдельных карт. Эти видео привлекают лайки и комментарии, однако их краткость не позволяет судить о глубине проведенного анализа. Также отсутствуют подтверждающие отзывы по итогам таких онлайн-прогнозов, кроме визуальных реакций подписчиков.

Telegram-канал содержит более развернутые расклады, текстовый контент, статьи и информацию о платных и условно бесплатных консультациях. Частью контента являются фотоснимки благодарственных отзывов, которые не идентифицированы и не имеют подтвержденного источника.

Во ВКонтакте Павел Рощин размещает записи онлайн-трансляций и предлагает пользователям вступить в закрытые группы для получения доступа к материалам. Предусмотрены «безденьежные консультации» при соблюдении следующих условий:

Подписка/вступление в группу

Предложение поста

Оплата (в случае платных услуг)

Ожидание ответа

В запросе обязательно должны быть:

Фотография

Имена

Возраст

Сформулированный вопрос

Краткое описание ситуации

На вопрос предоставляется «бесплатный» ответ через ясновидение. Для Таро требуется оплата. Платные услуги включают:

Ответ на Таро — 500 ₽

Повторный вопрос чаще, чем 1 раз в 2 недели — 100 ₽

Срочный ответ — 150 ₽

Пост от анонимной анкеты — 200 ₽

Сделать пост анонимным — 200 ₽

Удаление поста — 200 ₽

Ответ в сообщениях группы — от 1000 ₽

Рекламный пост на 7 дней — от 500 ₽

Закрепление поста — 200 ₽ в день

Реквизиты для перевода денежных средств пользователь должен искать самостоятельно.

YouTube-канал /pavel_tarolog содержит записи вебинаров, лекций, видеообзоры и полные расклады. Формат не отличается от привычной практики видеоблогеров. Наличие большого числа подписчиков не гарантирует достоверности изложенного контента.

Отзывы о Павле Рощине: что говорят клиенты?

Отзывы о Павле Рощине в основной массе представлены на платформах, где сам таролог размещает материалы — Telegram, ВКонтакте и YouTube. Практически отсутствуют внешние независимые площадки с обратной связью. Большинство отзывов представлены в виде скриншотов либо комментариев под видео. Часто встречается повторяющийся формат отзывов со схожими формулировками и отсутствием возможности проверить подлинность мнений.

Достоверность комментариев под сомнением — практически вся обратная связь поступает в контролируемую им среду, что не может служить объективным источником информации. Большая часть отзывов либо эмоционально окрашены, либо чрезмерно общие. Никакой конкретической информации о результатах консультаций не указывается. Ответов на отзывы с замечаниями или критикой не зафиксировано.

Выводы по деятельности Павла Рощина

Павел Рощин активно продвигает эзотерические услуги под видом профессиональной консультации и ясновидения. Он использует различные платформы для распространения информационного контента — TikTok, Telegram, ВКонтакте и YouTube, где демонстрирует расклады, якобы предсказывает события и обращается к тематике магии и гипноза. Оплата разбита на отдельные услуги с фиксированной ценой, где часть из них маскируется под бесплатные, при условии удержания обязательных действий и дополнительных платежей.

Информация о квалификациях, подтверждающих сертификатах или объективных результатах отсутствует. Отзывы сосредоточены исключительно в контролируемых им источниках, а значит, не могут рассматриваться как доказательство достоверности и эффективности заявленных практик. Учитывая общую структуру деятельности и заявленные услуги вроде ‘целебной силы рук’, вопросов к объективной ценности подобных подходов остаётся довольно много. Перед использованием данных услуг стоит проявлять критическое мышление и избегать принятия решений только на основании представленных предсказаний.