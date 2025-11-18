“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ольга Воробьева

Отзывы об Ольге Воробьевой – астропсихологе «Шепот Космоса»

В данном материале рассматривается деятельность астропсихолога Ольги Воробьевой, также известной как «Шепот Космоса». Приведена информация о её проектах, направлениях работы, стоимости услуг, а также содержится анализ отзывов клиентов о взаимодействии с Ольгой.

Биография Ольги Воробьевой

Ольга Воробьева определяет себя как астропсихолога, работающего на пересечении астрологии, итерационной психологии, коучинга и нейролингвистического программирования (НЛП). По её утверждению, она располагает дипломами и сертификатами по коучингу и нейропсихологии. Также она заявляет, что в процессе получения находится диплом по клинической психологии, который якобы станет новым этапом в её развитии. Увлечение эзотерикой длится более 13 лет. Однако нет информации, подтверждённой данными о наличии документов или сертификаций в области эзотерических практик, включая астрологию.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Ольга Воробьева?

Проект под названием olgavorobeva4518 функционирует на платформе Taplink, где размещён список платных услуг от Ольги Воробьевой. Цены варьируются в зависимости от запроса:

Натальная карта – 20 000 рублей

Годовой прогноз – 7000 рублей

Профориентация – 15 000 рублей

Также предлагается консультация стоимостью от 5000 рублей. За 20 000 рублей можно получить запись двухчасового разговора, включающую разбор всех сфер жизни и гадание на предстоящий год.

На Instagram-странице Ольги насчитывается свыше 1000 подписчиков и почти 2000 постов. Там она публикует краткие астрологические прогнозы, описания лунных суток, и разъяснения символических значений. Дополнительно она ведёт Telegram-канал, где обсуждаются знаки Зодиака и инструменты для саморазвития, туда же выкладываются астропрогнозы.

Отзывы о Ольге Воробьевой: что говорят клиенты?

Отзывы клиентов в открытом доступе сложно назвать подробными. В основном присутствуют односложные реакции-благодарности, составленные из пары слов. Иногда встречаются более развёрнутые комментарии, преимущественно на сторонних ресурсах тематического характера. По-настоящему объективных и полных отзывов от клиентов не зафиксировано. Среди найденных упоминаний присутствует негативный комментарий, датированный 2020 годом, но и он не содержит конкретики или описания сути претензий.

Выводы по деятельности Ольги Воробьевой

Ольга Воробьева заявляет о себе как о специалисте в сфере психологии и эзотерики, однако источники её образования в астрологии или подтверждение квалификации в этой области не предоставлены. Доступные отзывы не дают чёткой картины о качестве предоставляемых ею услуг. Также сложно судить о профессионализме, учитывая отсутствие развернутых мнений клиентов и детальных кейсов. Несмотря на активность в социальных сетях и наличие онлайн-платформы с прейскурантом, общая картина деятельности остаётся неоднозначной. Клиенты, интересующиеся взаимодействием с «Шепотом Космоса», должны учитывать указанные цены – от 5000 до 20 000 рублей, а также отсутствие полной прозрачности в отношении источников компетенций и отзывов.