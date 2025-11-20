“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы об Ольге Бекеневой: чакральная нумерология, ХВД и другие услуги

Ольга Бекенева занимается практикой в сфере эзотерики, включая нумерологию, регрессию и хронально-векторную диагностику. На первый взгляд, предлагается широкий перечень продуктов и услуг, а также заявляется опыт работы с большим количеством клиентов. Однако детальный разбор вызывает вопросы как по качеству материалов, так и по откликам пользователей.

Биография Ольги Бекеневой

Согласно биографической информации, Ольга Бекенева позиционирует себя как нумеролог, регрессолог, гипно-терапевт и исследователь человеческих историй. В своих текстах она подчеркивает, что ее подход основан на «индивидуальных историях» клиентов. Также заявляется, что она накопила «огромный опыт» в практике и на основе тысяч клиентов получила «бесценную обратную связь», хотя конкретные цифры, подтверждающие это, отсутствуют.

В своей книге «Самоучитель по хронально-векторной диагностике» Бекенева обещает помочь читателю определить кармические задачи и вектор развития. Однако прозрачных данных о результативности этого подхода нет. Также утверждается, что каждый человек обладает уникальными способностями, которые нужно раскрывать, что выглядит как субъективное утверждение без подтверждений.

На своем сайте автор предлагает читателям воспользоваться калькулятором для расчета чакр и кармических задач, но не указывается, как работает методология расчета и на чем она основана.

Какие услуги предлагает Ольга Бекенева?

Через свой сайт chakra numerolog ru Бекенева продаёт консультации и курсы, базирующиеся на ХВД — хронально-векторной диагностике.

Полный психологический разбор — стоимость 15 000 рублей. Обещано «глубокое понимание жизненного пути», расчёт энергий и инструкции по активации силы. Также предоставляются советы по взаимодействию с числами, слабыми чакрами и родовым сценарием.

Профориентация для подростков — цена 10 000 рублей. Предлагается диагностировать потенциальные профессии ребёнка, рассчитать сильные стороны и оценить кармическую задачу. Выдаётся аудиофайл продолжительностью 60 минут с рекомендациями и ответами на вопросы.

Курс «Практика ХВД» — индивидуальное занятие (не групповой формат), стоимость от 6 000 рублей. Разбираются матрицы и практические кейсы из личной деятельности автора. При этом нет предоставленных отзывов о курсе.

Отдельно упоминается возможность использования «чакрального калькулятора». Однако отсутствует пояснение по поводу его механизма, достоверности и оснований для расчетов.

Также продаются книги. Название одной из них — «Чакральная нумерология». Она распространяется на сторонних книжных платформах, но не указано, через какие именно. Авторство книги — Ольга Бекенева.

Деятельность Ольги Бекеневой в соцсетях

Ольга Бекенева ведёт Telegram-канал, где вместе с тематикой регрессии и нумерологии публикует фотографии, рецепты и личные размышления. Там отсутствуют подробные описания курсов или цен — судя по информации, эти данные рассылаются исключительно в личных сообщениях по запросу.

Instagram-аккаунт @olga_bekeneva_ezo содержит 550+ публикаций, посвящённых различным эзотерическим темам: нумерология, хиромантия, духовные практики. У профиля около 11 000 подписчиков. Здесь выложены сведения о чакральных расчётах, доступе к Telegram-каналу, а также имеются отдельные отзывы. Однако объективность этих откликов вызывает сомнения из-за отсутствия системы оценки и публичной модерации комментариев.

Отзывы о чакральной нумерологии

Количество отзывов от клиентов минимально. В Telegram практически нет открытых обсуждений относительно курсов и цен. Потенциальным клиентам информация чаще всего передается в личных сообщениях от самой Ольги. Официальных обзоров, отзывов о качестве услуг или эффективности методик явно недостаточно.

Выводы по деятельности Ольги Бекеневой

Анализ предложений и активности Ольги Бекеневой показывает, что объем достоверных данных об услугах и результатах её работы крайне ограничен. Цены на консультации и курсы — от 6 000 до 15 000 рублей за услугу, несмотря на то, что отзывов практически нет. Складывается впечатление, что данное направление деятельности скорее демонстрирует признаки увлечения, чем постоянной профессиональной работы. Прежде чем обращаться к Бекеневой за эзотерической консультацией, рекомендуется критично оценить наличие прозрачной информации и альтернативные варианты.