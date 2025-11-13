“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы об астрологе Олесе Александровой и деятельности проекта Aliastro

Олеся Александрова позиционирует себя как западный астролог с более чем 14-летним стажем, а также автор проекта Aliastro. Ведёт онлайн-деятельность, включает в неё обучение, создание клубного сообщества и консультирование клиентов. Несмотря на длительное присутствие в теме астрологии, остаётся много вопросов по поводу структуры её обучения, условий в закрытом клубе и стоимости предлагаемых услуг.

Биография Олеси Александровой

Олеся Александрова, родом из Самары, в дальнейшем жила в Москве, затем с семьёй переехала в Дубай. К астрологии приступила в 2005 году, обучаясь в МГУ. На сегодняшний день указывает более 17 лет опыта в трактовке натальных карт и составлении гороскопов. Свой авторский метод анализа натальной карты она характеризует как «экологичный», где клиенту якобы не сообщаются негативные аспекты.

Александрова заявляет, что астрология в рамках её проекта Aliastro позволяет человеку «реализовать потенциал» и «начать зарабатывать». Однако подобных формулировок недостаточно, чтобы понять методику преподавания и какую ответственность клиент или ученик несёт за интерпретации этих знаний.

Какие услуги предлагает Олеся Александрова?

Через платформу Aliastro и закрытый Aliastro Club, Александрова продвигает платные обучающие материалы, консультации и ежемесячные подписки. Важно отметить высокую стоимость большинства продуктов.

Гайд 2024 ALIASTRO CLUB — цена 4500 рублей. Программа подразумевает самостоятельную работу с авторским методом прогнозирования. Новичкам обещаны бесплатные вводные уроки.

Доступ в закрытый клуб — возможна подписка по трём тарифам: «Эконом» за 3000 руб., «Комфорт» за 5000 руб., «Бизнес класс» за 10000 руб.

Вебинар «Самореализация в натальной карте» — участие стоит 5000 рублей.

Курс «Погружение 4.0» по базовой астрологии — финальная стоимость не указана, только по запросу.

Онлайн курс «Предназначение и кармическая астрология личности» — расценки также отсутствуют на странице.

Онлайн курс «Детская астрология» — сумма не раскрыта, предлагается уточнение по запросу.

Помимо обучения, предложения включают консультационный блок:

Ректификация — определение точного времени рождения за 4500 рублей.

Активация Солнца — предполагается список из 15 ежедневных действий за 4000 рублей.

Разбор натальной карты — стоимостью 20000 рублей у астрологов команды Александровой.

Анализ детской натальной карты — 15000 рублей.

Финансовая консультация — 12000 рублей.

Персональный прогностический гороскоп на год — 15000 рублей.

Соляр к дню рождения — 17000 рублей.

Сами консультации предоставляют либо ученики Александровой, прошедшие обучение, либо члены ее клуба. Попасть в закрытый клуб можно только после прохождения курсов и начала практики. Уточним, что информации о составе клуба и квалификации астрологов практически нет.

Отзывы о Олесе Александровой: что говорят клиенты?

Отзывы об Александровой и ее проекте Aliastro в Сети представлены в ограниченном объеме, несмотря на заявленные 14 лет работы. Заявления о высокой квалификации подкрепляются публикациями в VOGUE, THE SYMBOL, GRACIA, а также в MARIE CLAIRE, где Александрова фигурирует в материалах как приглашённый специалист. Последняя из таких публикаций касается планеты Венера и датирована концом текущего года.

На основной странице отзывов клиенты пишут о проведённых занятиях и консультациях преимущественно в положительном ключе. Однако специфика отзывов, их однотипность и отсутствие независимых оценок вызывают сомнения в степени их достоверности. Независимых источников с критическим мнением найдено не было, при этом информация о возвратах средств, политике в случае неудовлетворённости обучением или консультацией отсутствует полностью.

Выводы по деятельности Олеси Александровой

Олеся Александрова и её проект Aliastro предлагают десятки обучающих и консультационных продуктов по цене от 3000 до 20000 рублей, однако структура подачи знаний, содержание курсов и система подготовки учеников остаются туманными. Попадание в закрытый Aliastro Club возможно только через курсы Александровой, что создаёт замкнутую систему без гарантий объективной оценки. Данная модель, при отсутствии прозрачных условий, может создавать препятствия для клиентов, ищущих независимые знания в области астрологии.

Принимая во внимание высокий ценовой порог, ограниченный доступ к информации о составе клуба, методике и практической пользе курсов, перед оплатой услуг рекомендуется тщательно изучить условия и искать дополнительные независимые источники информации.