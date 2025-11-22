Топ-3 Эзотерика
Олег Персидский
Олег Персидский

22.11.2025, 6:18
Теги:

Олег Персидский отзывы: опыт, услуги и присутствие в соцсетях

Олег Персидский представляет себя как астролога, нумеролога и эзотерика. В этом материале рассмотрим его биографию, перечень доступных услуг, активность на платформах и , а также то, что говорят о нём клиенты. Особое внимание уделим конкретным ценам и характеристикам курсов, которые он предлагает.

Биография Олега Персидского

Олег Персидский проживает в Москве и находится в официальном браке. Образование он получил в высшей школе организации строительства и институте управления недвижимостью. С 2015 года начал заниматься астрологией и нумерологией. Несмотря на заявленную эзотерическую специализацию, каких-либо сведений об обучении именно в сфере эзотерики выявлено не было. Олег не представляет своего опыта через аккредитации, документы или подтверждённые профессиональные достижения в эзотерике.

Какие услуги предлагает Олег Персидский?

Контакт с Олегом возможен через сайт “numero magic”, а также по каналам Telegram, ВКонтакте, Instagram, Skype и WhatsApp. На данных платформах он обещает прогнозирование будущего, работу с натальными картами, анализ личностных черт по знакам зодиака и коррекцию вероятных жизненных сценариев. Доступны следующие платные предложения:

  • Курс по обучению Таро — два варианта: базовый (для начинающих) и продвинутый (для профессионалов)
  • Изготовление индивидуальных амулетов по зодиакальному признаку клиента

Стоимость услуг эзотерика

Цены на консультации Олега Персидского значительно превышают средние рыночные по категории эзотерических услуг:

  • Формат личной онлайн-консультации обойдётся в 15 500 рублей
  • Очная встреча — 37 500 рублей
  • Прогноз по судьбе — стартует от 3 000 рублей
  • Разбор гороскопа с ответами на вопросы — от 20 000 рублей

При этом отсутствует обоснование стоимости на основе образования в данной сфере или признания в профессиональной среде.

Отзывы о Олеге Персидском: что говорят клиенты?

На Telegram-канале можно увидеть более 15 000 подписчиков. Однако отзывы разнообразны: часть пользователей жалуется на чрезмерно высокие цены, другие выражают сомнения в эффективности услуг. При этом отсутствуют убедительные кейсы с подтверждёнными результатами. Также не представлено информации о возврате средств или гарантийной политике в случае неудовлетворённости от сеанса либо обучения.

Выводы по деятельности Олега Персидского

Анализ информации о биографии, услугах и позиционировании Олега Персидского вызывает обоснованные вопросы. Несмотря на активность в соцсетях и наличие сайта , его связи с профессиональной эзотерической средой не подтверждены. Базовое образование не связано с астрологией или нумерологией. Практика с 2015 года, отсутствие упоминания специализированного обучения, а также высокие тарифы без верифицированного обоснования делают предложения сомнительными. Рекомендуется критично подходить к выбору специалиста в данной сфере, учитывая возможный риск финансовых затрат без формального подтверждения квалификации.

Олег Персидский
