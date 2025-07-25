“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Таролог Оксана Власова: Диплом Против Реальных Отзывов Клиентов

Таролог Оксана Власова: диплом против реальных отзывов клиентов

Оксана Власова – таролог, мастер Таро трансформаций, сертифицированный специалист в области трансперсональной психотерапии, парапсихологии и раскладов Таро. Называет свою работу Таро трансформациями, утверждая, что с помощью раскладов Таро можно изменить не только свою жизнь, но и себя самого к лучшему.

В отличие от большинства экспертов с красивыми заявлениями, Оксана Власова действительно имеет дипломы и сертификаты об обучении, то есть ее слова о сертифицированном специалисте все же правда. Других деталей биографии специалиста, увы, нет, но в контексте работы это не особенно важно. Гораздо интереснее другое, например, помогает ли диплом реально «читать» карты и людей? Давайте проверим.

Коротко о важном для потенциальных клиентов

Найти список услуг (даже внезапно с ценами) таролога Оксаны Власовой можно на ее персональном сайте на таплинк. В общем-то, сайт весь состоит из списка услуг, так что потеряться в нем крайне сложно. Клиентам предлагают следующее:

Расклады на картах Таро на любую сферу жизни – цену узнавать лично. Астропсихологический разбор «Формула души» – 10000р. Любовная совместимость партнеров – 10000р. Обучающий курс по Таро transformation magic taro – 80000р.

История с ценами за расклады довольно сомнительна, особенно при наличии цен на все остальное. Будьте готовы к тому, что стоимость ее раскладов сильно выше среднего – в отзывах люди упоминают суммы от 6000р и выше. Записаться на консультацию, обратиться за помощью и купить курс можно прямо на сайте, нажав на соответствующую ссылку, или сразу написав в вотсап по номеру телефона, указанному в каждом посте.

Помимо непосредственно работы, то есть оказания услуг, таролог Оксана Власова также собирает донаты с подписчиков, которым нравится ее контент. Учитывая количество подписчиков, идея справедливая, но выглядит странно в контексте эзотерики.

Обзор социальных сетей эксперта

Найти таролога Оксану Власову можно почти во всех социальных сетях. У нее есть канал на Дзен, Телеграм, Ютуб канал с роликами, а также Инстаграм, довольно популярный у жителей не из РФ.

Делать обзор на все социальные сети специалиста смысла нет – информация в них просто дублируется. Оригиналы роликов с бесплатными общими раскладами вы можете посмотреть на Ютуб канале Оксаны. +141к подписчиков, активность на лайки, просмотры и реакции высокая.

Более личная информация, а также реклама марафонов и курсов периодически появляется в Телеграм канале. Зрителей там значительно меньше – всего +15к человек, но реакций и отзывов значительно больше – статистика просто как у канала-миллионника.

Таролог Оксана Власова: реальные отзывы клиентов

К сожалению, судя по найденным нами отзывам, наличие дипломов и армии поклонников не слишком помогло данному эксперту продвинуться в нелегком деле предсказаний. Да, на ее страницах отзывов тоже много, исключительно положительных, местами даже восторженных, но, во-первых, все они оставлены под бесплатными общими раскладами, а, во-вторых, на такую большую аудиторию наверняка приходится не один модератор, подчищающий комментарии недовольных.

Зато на других ресурсах модераторов нет, и никто не мешает людям оставлять свои честные отзывы о консультациях. Так, в отзывах упоминается, что Оксана Власова пользуется общими фразами, ее прогнозы не сбываются, часто даже идут во вред клиентам. Про курсы отзывы также довольно негативные, люди в отзывах говорят, что информация – это буквально половина скринов из дешевых книг менее популярных авторов.

Короткий итоговый вывод

К сожалению, таролог Оксана Власова не смогла пройти самую главную проверку на экспертность – проверку реальными честными отзывами. Да, обвинить ее в мошенничестве нельзя – работу она выполняет, однако толку от ее гаданий, судя по тем же отзывам, просто нет. А раз нет смысла заказывать отзывы, то зачем рекомендовать кому-то тратить свое время и деньги на подобного «профессионала»?