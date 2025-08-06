“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Оксана Мергия: экстрасенс или шарлатан? Услуги, Ютуб, телеграм и другие соцсети, отзывы

Оксана Мергия – экстрасенс, ведьма. Называет себя чародейкой, проводником душ, ведуньей в шестом поколении, получившей от своего Рода дар менять чужие судьбы с помощью светлых и темных магических сил. Личность экстрасенса достаточно раскручена в соцсетях. Среди каналов продвижения, которые использует Оксана Мергия: телеграм, ютуб и другие соцсети, кроме того, ясновидящая участвует в различных телевизионных проектах, в частности на канале ТВ3.

Сферы, с которыми работает Оксана Мергия (экстрасенс) включают финансы, любовные отношения, лечение депрессий, восстановление после абортов и родов, поиск истинного предназначение и другие.

При этом множество сообщений на форумах и отзывы об экстрасенсе Оксане Мергия ставят под сомнение ее способности, указывая на то, что данная личность – всего лишь мошенник и шарлатан, наживающийся на чужих бедах.

И тому есть немало подтверждений. Некоторые утверждают, что Оксана Мергия всегда работала продавщицей, а затем, решив подзаработать легким трудом, начала обманывать людей, выдавая себя за гадалку, ясновидящую. Все биографические данные о причастности к семье магов, по словам участников магических форумов, она придумала сама в качестве маркетинговой уловки.

Оксаны Мергия и их стоимость

Информация об услугах представлена на официальном сайте колдуньи и в социальных сетях, при этом цена на большинство видов работ не указана, окончательную стоимость можно узнать только по личному запросу, что может натолкнуть на мысль о нечестном ценообразовании.

В перечень услуг ясновидящей входят.

Сакральные банные процедуры для женщин. Это проведение банных практик, которые, по заверению колдуньи, помогут избавить женщину от жизненных трудностей, гармонизировать ее биополе, омолодить и вернуть красоту. Безопасность данного метода не подтверждена, а отзывы и обзоры экспертов на процедуры отсутствуют. Онлайн-встречи: это собрания посредством видеоконференцсвязи, которые проводит Оксана Мергия со всеми желающими, длительностью 2-3 часа. Конкретные темы встреч не указываются, а направляются в анонсе. Диагностика трудных жизненных ситуаций. С помощью данной услуги экстрасенс обещает проанализировать причины неудач клиента и дать советы по их проработке. Оксана Мергия предупреждает, что активное участие в работе принимает и клиент, при этом конкретные методы не указываются. Снятие негатива – очищение от программ и воздействий, родовых энергетических проблем, которые могли быть получены клиентом в течение всей жизни. Карьерная помощь. Эта услуга включает рекомендации по профессиональному развитию и избавление от блоков, которые препятствуют карьерному росту клиента. Бизнес-магия – консультации по расширению бизнеса, защита от возможных проблем с законом с помощью различных обрядов и ясновидения.

Также Оксана Мергия занимается созданием защит для человека, семьи, ребенка, бизнеса и т.д. Отзывы на независимых источниках о данной услуге найти не удалось.

Стоимость консультации специалиста длительностью 1 час составляет 15 000 рублей. Записаться на прием можно по номеру +79684025053

Оксана Мергия ведет и наставническую деятельность, создав онлайн продукт под названием «Школа незримых искусств», куда регулярно набирает учеников. В программе курса заявлено изучение таких тем.

магия по сферам финансовая, любовная, защитная);

мусульманская и цыганская магия;

энергетический обмен;

сущности и демоны;

способы развития ясновидения;

ритуалы и заговоры;

саббаты;

славянское язычество и т.д.

Обучение проходит «с нуля» для тех, кто несведущ в вопросах магического воздействия. Возможно ли эффективно овладеть знаниями в таком большом спектре тем за короткое время посредством встреч в онлайн пространстве, – спорный вопрос, а подтверждение знаний учеников и отзывы о прохождении курса Оксана Мергия не выкладывает.

Телеграм, ютуб и другие соцсети

Деятельность экстрасенса в соцсетях охватывает обширные ресурсы.

Среди ресурсов, которые продвигает Оксана Мергия, телеграм стоит особняком. Здесь у неё два канала.

Личный канал oksanamergiya. В личном телеграм канале экстрасенс делится знаниями о магии, мыслями и наблюдениями, анонсами своих трансляций. Количество подписчиков – 5760. Канал omboutique charodeika (насчитывает около 500 подписчиков). Оксана Мергия в телеграм также иллюстрирует и деятельность своего эзотерического бутика, где представлены амулеты, обереги и другие изделия ручной работы, которые, по словам ясновидящей, защищают обладателя от сглазов, порчи, помогают исполнять желания и т.д.

Среди самых популярных ресурсов экстрасенса Оксана Мергия – Ютуб. На канале она проводит прямые эфиры, сохраняя записи, делится практиками на очищение, удачу и т.д. При этом последнее видео на канале было выложено более 9 месяцев назад, а пользователи редко оставляют комментарии под её публикациями.

В Инстраграм (*запрещенная в России социальная сеть) экстрасенс собрала 4 211 подписчиков, однако неясно, все ли p из них реальны или блогер использовала серые методы накрутки пользователей.

Отзывы об экстрасенсе Оксане Мергия

На консультации и ритуалы, которые ведет Оксана Мергия, отзывы можно найти в большей части отрицательные. Тематические форумы и сайты магов наполнены разоблачающими комментариями и жалобами обманутых клиентов на её работу.

Так, многие утверждают, что фейковые у экстрасенса не только отзывы, но и биография, которую она, по словам пользователей, придумала сама себе в 2016 году.





Среди авторитетных источников, негативно отзывающихся о её деятельности, и «Союз магов России». Участники форума заявляют, что Оксана Мергия обманывает людей на крупные суммы денег, а при появлении жалоб на отсутствие результата, блокирует доступ к связи.

На собственном же сайте, который ведет Оксана Мергия – отзывы исключительно положительные, однако последние датируются 2020 годом и подтверждения тому, что их оставляли реальные люди, нет.

Выводы о деятельности эзотерика

Мы не рекомендуем обращаться к непроверенным магам, ведущим онлайн деятельность посредством незащищенных каналов связи, а особенно переводить им крупные суммы денег без гарантии результата. Документально эффективность своей помощи экстрасенс Оксана Мергия не подтверждает.

Кроме того, отсутствуют и документы, подтверждающие образование и опыт ясновидящей. Карьерные советы, ритуалы от того, кто не имеет специальной подготовки, могут быть не только бесполезными, но и опасными.

Спектр услуг, оказываемых экстрасенсом, довольно широкий, но в нем нет описания конкретных инструментов, с помощью которых достигается результат, а также отсутствует подтверждение экспертности мага в вопросах бизнеса, финансов и т.д., то есть какие-либо сертификаты и дипломы. Настораживает и отсутствие цен на услуги, размещенные на сайте.

Также подозрение вызывают и наставнические услуги экстрасенса: программа онлайн-школы обучения колдовству насыщена множеством тем из разных областей магии и колдовства, однако никакой конкретики, как знания могут пригодиться и использоваться на практике, не дается. Также ученики могут быть введены в замешательство и дефицитом отзывов на данный вид обучения.

Мы призываем не рисковать своими финансовыми ресурсами и не тратить время напрасно во избежание разочарования и обмана. И во всех ситуациях выбора мага следует обращаться к независимым источникам, где указаны истинные, подтвержденные отзывы реальных клиентов и мнения экспертного сообщества о специалисте.