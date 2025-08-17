“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Оксана Корнийчук

Оксана Корнийчук — отзывы клиентов и разбор деятельности эзотерика

Оксана Корнийчук заявляет о себе как о проводнике между психологией и магией. Ее подход, названный «уникальной методикой», якобы позволяет проработать родовые сценарии и изменить внутренние установки. Однако за громкими тезисами стоят спорные факты и отсутствие подтверждений квалификации. Ниже — подробный анализ ее биографии, деятельности и отзывов от клиентов.

Биография Оксаны Корнийчук

По информации из открытых источников, Оксана Корнийчук называет себя специалистом с доступом к сакральному знанию, якобы недоступному 99% населения. Однако, как именно она получила этот доступ, кто был ее наставником или как развивались экстраординарные способности — не сообщается. Оксана не делится подробностями — ни своих эзотерических практик, ни возможного магического или духовного дара. Также отсутствует информация о том, проходила ли она обучение в специализированных эзотерических школах, либо является полностью самоучкой. Никаких дипломов, сертификатов или рангов, подтверждающих ее квалификацию, не демонстрировалось. Несмотря на это, Корнийчук активно ведет аккаунты в социальных сетях, участвует в околомистических мероприятиях и эзотерических клубах, однако в федеральных СМИ и на телевидении не появляется. Интервью даёт лишь узкоспециализированным онлайн-платформам.

Какие услуги предлагает Оксана Корнийчук?

В Telegram-канале Оксаны Корнийчук зарегистрировано 1143 подписчика. Публикации появляются несколько раз в неделю. Тематика публикаций — реклама собственных услуг, случаи из практики, поверхностные размышления психологического характера и описания методов работы с родом через расстановки.

При этом обращает на себя внимание публичная демонстрация конфликтов — Оксана нередко обсуждает проблемные отношения с учениками и коллегами прямо в своем блоге, что вызывает вопросы по части профессиональной этики.

Среди платных услуг, которые предлагает Корнийчук:

индивидуальная работа продолжительностью от 3 до 5 месяцев — стоимость 350 000 рублей, за которую обещается «полная перепрошивка сознания» и якобы устранение многолетних внутренних блоков;

расстановки по системе Берта Хеллингера (3–6 часов) — 25 000 рублей;

онлайн-консультации (от 1 до 2 часов) — 10 000 рублей;

доступ в «закрытый клуб» — 15 000 рублей вход и 5 000 рублей ежемесячная подписка.

Оксана утверждает, что использует карты Таро, элементы магического очищения и подходы из психологии, однако при этом отвергает термин «волшебство», позиционируя свою методику как глубинную работу с бессознательным.

На YouTube-канале визуального контента немного — 1009 подписчиков, публикации нерегулярные. Проходят бесплатные эфиры, в рамках которых обсуждаются темы рода, продвижения услуг Оксаны, а также записи с эзотерических выступлений и других YouTube-платформ. Личного сайта Корнийчук не имеет, онлайн-обучение не предлагает.

Отзывы о Оксане Корнийчук: что говорят клиенты?

Корнийчук активно публикует подборки с отзывами своих клиентов в Telegram-канале. Эти материалы визуально оформлены, все обратные связи исключительно положительного характера. Критика, сомнение или альтернативные точки зрения среди опубликованных отзывов отсутствуют.

Отправленные комментарии часто выглядят однотипно: тексты абстрактны, без конкретных фактов о проблемах, с которыми работал человек, какой именно запрос он пришёл решать и к какому результату в итоге пришёл. Подобный стиль отзывов вызывает сомнения в их достоверности.

Негативных или нейтральных откликов в свободном доступе практически нет. Поисковая выдача по имени Оксаны Корнийчук не содержит внешних упоминаний со стороны клиентов или независимых рецензий. Вероятно, негатив может удаляться или блокироваться сразу после публикации.

Выводы по деятельности Оксаны Корнийчук

Корнийчук позиционирует себя как «нового типа» психолога, дистанцируясь от стандартного имиджа шамана, гадалки или экстрасенса. Однако за заявлениями не следуют доказательства квалификации: никаких подтверждений наличия профессиональных навыков, образования или системной подготовки не представлено. Достоверность отзывов вызывает сомнения, значительная часть активности сосредоточена на продвижении платных услуг и личного бренда. Оснований различать Корнийчук и типичных представителей эзотерического рынка с очевидно сомнительной репутацией — не обнаружено.