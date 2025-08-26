Топ-3 Эзотерика
Оксана Конкина

Нумеролог Оксана Конкина: биография, услуги, телеграм и другие соцсети, отзывы

26.08.2025, 21:38, Рейтинг эзотериков
Теги:

Оксана Конкина — нумеролог и прогнозист, называет себя духовным практиком, который находится в гармонии со Вселенной. Она может рассказать о том, какие испытания и радости ждут человека в будущем, анализируя энергию чисел. Также Оксана Конкина готова ответить на любые вопросы онлайн.

Образование Оксаны Конкиной

Об образовании Оксаны ничего неизвестно. На каналах и страницах в социальных сетях девушки нет дипломов о прохождении курсов и обучения в каких либо школах. Диплом об окончании Хогвартса тоже. как оказалось, отсутствует.

Обзор услуг нумеролога

Оксана предоставляет множество услуг:

  • Выбор подходящей для вас профессии;
  • Выбор подходящего спутника жизни по рассчёту матрицы;
  • Предсказание трагедий;
  • Разбор жизненного пути по дате рождения.

Оксана Конкина отзывы

Услуги очень спорные, нельзя сказать точно способна ли Оксана выполнить вышесказанное. Наука нумерология научно не доказана, поэтому доверять девушке не стоит. Особенно в важных вопросах.

Также нумеролог обучает, продаёт курсы и иногда постит бесплатные гайды по прогнозированию.

Анализ телеграма и других соцсетей

Самая популярная соцсеть – телеграм нумеролога Оксаны Конкиной. Там девушка чаще выкладывает различные посты, даёт комментарии на всевозможные темы. Конкина утверждает, что предсказания абсолютно верны и обязательно сбудутся. Конкретных пророчеств событий у девушки нет, но она не забывает комментировать уже произошедшее словами “об этом я знала”.

Оксана Конкина нумеролог

Также девушка ведёт Инстаграм (*запрещенная в России соцсеть) и Дзен.

Оксана Конкина отзывы

Реальные отзывы о нумерологе Оксане Конкиной

Отзывы о нумерологе Оксане Конкиной различны, хотя, они и не могут быть однозначны. Отзывы на такого рода услуги всегда зависят от внушаемости человека и фортуны исполнителя. Однако отзывы на работу Оксаны есть как позитивные, так и негативные.

“Опыт работы с нумерологом был просто потрясающим! Я была поражена точностью и глубиной анализа моего числового кода. Нумеролог помог мне лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также раскрыть потенциал для личностного роста. Я уверена, что благодаря этому опыту я смогу принимать более осознанные решения и двигаться вперед с уверенностью. Спасибо за такое ценное и вдохновляющее путешествие в мир чисел!”

“Я решил попробовать услуги нумерологии, но остался разочарован. Вместо точных прогнозов и глубокого анализа моей жизни, мне были предложены общие фразы и стандартные шаблоны. Я не увидел никакой конкретной пользы от этой услуги и считаю, что нумерология – это пустой развод на деньги.”

Выводы о деятельности эзотерика

Вывод прост: покупать подобного рода услуги всё равно, что играть в кубики и надеяться, что выпадет именно загаданное вами число. Работу девушки нужно рассматривать как журналы с гороскопами, которые можно почитать чтобы отвлечься. Но Оксана же утверждает, что знания точны и правдивы, поэтому девушка и готова брать деньги за обучение и консультации.

Нумерология – это псевдонаучная практика, основанная на вере в мистическое значение чисел. Нет никаких научных доказательств того, что числа имеют какое-либо влияние на нашу жизнь или характер. Совпадения между числами и событиями объясняется статистической вероятностью или случайностью. Таким образом, нумерология не имеет никакого основания и не может быть использована для предсказания будущего или определения личности человека. Невозможно опираться на знания девушки в магии цифр в различных вопросах.

Если вас беспокоят проблемы, то лучше обратиться к профессионалам, которые вам помогут и дадут ответ на вопросы. Таких экспертов вы найдёте у нас на сайте.

Оксана Конкина
