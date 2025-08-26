“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Нумеролог Оксана Конкина: биография, услуги, телеграм и другие соцсети, отзывы

Оксана Конкина — нумеролог и прогнозист, называет себя духовным практиком, который находится в гармонии со Вселенной. Она может рассказать о том, какие испытания и радости ждут человека в будущем, анализируя энергию чисел. Также Оксана Конкина готова ответить на любые вопросы онлайн.

Образование Оксаны Конкиной

Об образовании Оксаны ничего неизвестно. На каналах и страницах в социальных сетях девушки нет дипломов о прохождении курсов и обучения в каких либо школах. Диплом об окончании Хогвартса тоже. как оказалось, отсутствует.

Обзор услуг нумеролога

Оксана предоставляет множество услуг:

Выбор подходящей для вас профессии;

Выбор подходящего спутника жизни по рассчёту матрицы;

Предсказание трагедий;

Разбор жизненного пути по дате рождения.

Услуги очень спорные, нельзя сказать точно способна ли Оксана выполнить вышесказанное. Наука нумерология научно не доказана, поэтому доверять девушке не стоит. Особенно в важных вопросах.

Также нумеролог обучает, продаёт курсы и иногда постит бесплатные гайды по прогнозированию.

Анализ телеграма и других соцсетей

Самая популярная соцсеть – телеграм нумеролога Оксаны Конкиной. Там девушка чаще выкладывает различные посты, даёт комментарии на всевозможные темы. Конкина утверждает, что предсказания абсолютно верны и обязательно сбудутся. Конкретных пророчеств событий у девушки нет, но она не забывает комментировать уже произошедшее словами “об этом я знала”.

Также девушка ведёт Инстаграм (*запрещенная в России соцсеть) и Дзен.

Реальные отзывы о нумерологе Оксане Конкиной

Отзывы о нумерологе Оксане Конкиной различны, хотя, они и не могут быть однозначны. Отзывы на такого рода услуги всегда зависят от внушаемости человека и фортуны исполнителя. Однако отзывы на работу Оксаны есть как позитивные, так и негативные.

“Опыт работы с нумерологом был просто потрясающим! Я была поражена точностью и глубиной анализа моего числового кода. Нумеролог помог мне лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также раскрыть потенциал для личностного роста. Я уверена, что благодаря этому опыту я смогу принимать более осознанные решения и двигаться вперед с уверенностью. Спасибо за такое ценное и вдохновляющее путешествие в мир чисел!”

“Я решил попробовать услуги нумерологии, но остался разочарован. Вместо точных прогнозов и глубокого анализа моей жизни, мне были предложены общие фразы и стандартные шаблоны. Я не увидел никакой конкретной пользы от этой услуги и считаю, что нумерология – это пустой развод на деньги.”

Выводы о деятельности эзотерика

Вывод прост: покупать подобного рода услуги всё равно, что играть в кубики и надеяться, что выпадет именно загаданное вами число. Работу девушки нужно рассматривать как журналы с гороскопами, которые можно почитать чтобы отвлечься. Но Оксана же утверждает, что знания точны и правдивы, поэтому девушка и готова брать деньги за обучение и консультации.

Нумерология – это псевдонаучная практика, основанная на вере в мистическое значение чисел. Нет никаких научных доказательств того, что числа имеют какое-либо влияние на нашу жизнь или характер. Совпадения между числами и событиями объясняется статистической вероятностью или случайностью. Таким образом, нумерология не имеет никакого основания и не может быть использована для предсказания будущего или определения личности человека. Невозможно опираться на знания девушки в магии цифр в различных вопросах.

