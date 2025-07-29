“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Гадалка Няже Таро – гороскопы и другие услуги, соцсети Nya Zhe, NePrivet, реальные отзывы

Женя/Няже — гадалка, известная своей любовью к картам Таро и гороскопам. При этом главной её деятельностью является блогерство.

Происходя из Санкт-Петербурга, Няже сделала себе имя благодаря активной работе в социальных сетях. Она не скрывает ни своего лица, ни личной жизни, что, конечно, помогает привлекать аудиторию.

Няже активно публикует бесплатные расклады и отзывы, придавая всему этому видимость искренности и заботы о людях. Экстрасенс охотно взаимодействует с подписчиками, обсуждая их мнения и оставляя комментарии под отзывами.

Гороскопы и другие услуги гадалки

Сеансы, предлагаемые Няже – гадалкой и таро-мастером, представляют собой довольно неопределённый список. Основными методами работы Няже являются таро, кофейная гуща, руны и астрологические карты. При этом стоит отметить, что она не предлагает сильные магические решения.

Однако непонятно, ведёт ли она индивидуальные приёмы или ограничивается лишь онлайн-раскладами об отношениях и здоровье для своих подписчиков.

В социальных сетях у пользователей есть возможность оставлять отзывы и задавать вопросы, однако неясно, существуют ли платные консультации и какова их стоимость.

Деятельность в соцсетях Nya Zhe, NePrivet

Аккаунт Няже Гадалка (neprivet) на YouTube насчитывает 211 тысяч подписчиков и содержит 728 видео. Контент сосредоточен на раскладах Таро и других предсказательных методах, где Няже гадалка предлагает гороскопы и делится способностями. На ютуб есть отзывы клиентов о приемах:

Аккаунт няжегадалка в под ником nya_zhe в instagram, привлекает 194 тысячи подписчиков и включает 747 публикаций. Это личный блог, где Женя, принимающая онлайн, делится своим опытом гадания и астрологии. Есть отзывы реальных людей:

Евгения Фадеева, известная как Няже, активно ведет свой аккаунт в вк, под ником nya zhe. Она последовательно привлекает внимание публики, делая акцент на своем опыте в гадании и астрологии, обещает вернуть любимых людей. Есть адрес почты, номер телефона и отзывы:

Телеграм-канала найдено не было.

Реальные отзывы о Няже гадалке Таро

Няже – гадалка, отзывы о которой преимущественно отрицательные, есть разоблачения:

Итоги обзора эзотерика

Итак, после детального анализа деятельности ясновидящей Няже, становится очевидно, что этот «эксперт» по гаданиям и астрологии скорее напоминает медийную личность, чем настоящего специалиста. Платные консультации, если и проводятся, не афишируются, а в отзывах тех, кто обращался к ней, сложно найти реальную информацию о качестве работы.

Няже выглядит как шарлатан, который использует свою популярность для создания образа загадочной гадалки. Обращаться к ней явно не стоит.