“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Николай Ганин

Николай Ганин отзывы: что скрывает хиромантия под видом науки?

Николай Ганин позиционирует себя как специалиста по хирологии с техническим образованием и солидным опытом. Он называет свою практику научной, отстраняясь от эзотерики и гаданий. В этом обзоре рассмотрим, какие услуги предлагает этот так называемый хиромант, как он ведёт деятельность в соцсетях и чем реальные клиенты делятся в отзывах о его работе.

Биография Николая Ганина

Николай Борисович Ганин — кандидат технических наук и автор семи книг, посвященных хирологии. Он утверждает, что сила линий на ладони позволяет выявить судьбу человека. Основал школу классической хирологии и преподносит своё учение как научный, «материалистический» подход к анализу личности и будущего. Несмотря на наличие академической степени, свою деятельность Ганин строит на убеждении, что ладонь отражает всю судьбу человека. При этом он подчёркивает, что не занимается гаданиями и отделяет свою практику от эзотерики.

Какие услуги предлагает Николай Ганин?

На персональном сайте Ганина представлены следующие услуги:

Очные консультации — формат предполагает личную встречу для проведения «глубокого» анализа линий руки, на основании которых, по мнению самого Ганина, можно сделать заключения о судьбе.

Дистанционный анализ — специалист предлагает проводить анализ ладоней удалённо, что вызывает вопросы о точности такого метода, особенно с учётом заявленного научного подхода.

Курсы по хирологии — обучение предназначено для желающих овладеть методикой анализа ладоней. Ганин преподаёт, как определять судьбу по линиям руки.

Групповые занятия — в рамках курсов ученики участвуют в совместных обсуждениях, делятся наблюдениями и обучаются чтению ладоней на практике. Акцент делается на то, что полученных знаний должно хватить для самостоятельного анализа любой руки.

Услуги по раскладам Таро не предоставляются. Стоимость консультаций и обучения на сайте не указана.

Активность Николая Борисовича Ганина в соцсетях

Аккаунт Николая Ганина во «ВКонтакте» (ganinrukoved) насчитывает 389 подписчиков и всего 16 публикаций. Контент в основном посвящён теме хирологии с регулярным акцентом на так называемый научный подход к «чтению» рук. Ганин последовательно отрицает мистику и заявляет, что использует математические методы для анализа ладоней. Присутствуют контактный телефон и блок с отзывами, однако масштаб присутствия в соцсетях не демонстрирует большого интереса публики.

Отзывы о Николае Ганине: что говорят клиенты?

Отзывы о специалисте крайне ограничены по количеству и неоднозначны по содержанию. Клиенты называют приёмы спорными. Несмотря на заявляемую научность и опыт, широкого подтверждения эффективности его методов обнаружить не удаётся. Отзывы в публичном доступе редки и не дают основания говорить о высокой пользе от консультаций или курсов.

Выводы по деятельности Николая Ганина

Николай Ганин, называющий себя практикующим астрологом и хиромантом, обещает прочесть судьбу по линиям на руке, используя якобы научный метод. Несмотря на наличие учёной степени, подтверждение действенности его практик отсутствует. Услуги стоят без указания стоимости, а отзывы — скудны и весьма неоднозначны. Все это даёт основание усомниться в достоверности и практической пользе представленных им услуг.