“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Наташа Кравчук

Отзывы о Наталье Кравчук — астрологе из Екатеринбурга

Наталья Кравчук — астролог, занимающаяся преподаванием и индивидуальными консультациями. Также она открыто заявляет о себе как о сертифицированном преподавателе йоги и мотивационном спикере. Ниже рассматриваются направления ее деятельности, список предлагаемых услуг и доступные сведения из отзывов пользователей.

Биография Натальи Кравчук

Наталья Кравчук — практикующий астролог из Екатеринбурга, которая самостоятельно заявляет, что обладает обширным опытом в сфере астрологии. Также утверждает, что успешно обучила свыше 2000 студентов в собственной школе. Помимо астрологических консультаций активно организует эзотерические ретриты. Она позиционирует себя не только как астролог, но и как сертифицированный преподаватель йоги, а также мотивационный оратор с участием в программах радио и телевидения.

Какие услуги предлагает Наталья Кравчук?

Через свою платформу astrology kravchuk Наталья Кравчук предоставляет консультации как в оффлайн, так и онлайн-форматах. Стоимость стандартной консультации длительностью 1,5 часа составляет 15 000 рублей. В рамках сессии проводится полный анализ натальной карты, рассмотрение будущих событий и оценка взаимоотношений с близкими людьми. Повторная консультация с анализом судьбоносного партнера предлагается за 8 000 рублей.

Курсы:

Профессиональное обучение по направлениям натальной астрологии.

Курс по таро-нумерологии.

Модуль по медитации.

Цены на эти курсы не указаны напрямую, предоставляются по запросу.

Записи вебинаров:

Темы — ангельские энергии, гороскопы, финансовая карма, любовные отношения.

Цена каждого — 2 777 рублей.

Деятельность в социальных сетях

Аккаунт Натальи Кравчук во ВКонтакте под именем natasha astrolog содержит преимущественно личные публикации и крайне ограниченное количество постов тематического содержания. Пользовательской активности и откликов практически нет.

В Telegram у канала natashaastrolog около 10 000 подписчиков. Там выкладываются ежедневные, еженедельные и помесячные астрологические прогнозы, а также сообщения о воздействии небесных тел на различные аспекты жизни.

На YouTube-канале, принадлежащем Наталье Кравчук, наблюдается примерно 1,35 тысячи подписчиков. Публикуются как информационные материалы о предоставляемых услугах, так и личные видеоролики.

Инстаграм-страница Натальи Кравчук обнаружена не была, что ограничивает возможность анализа её присутствия на одной из наиболее популярных платформ.

Отзывы о Наталье Кравчук: что говорят клиенты?

Конкретных отзывов клиентов, прошедших астрологические консультации у Натальи Кравчук, крайне мало. Комментариев с жалобами также не отмечено. Однако отсутствие открытых откликов не позволяет составить объективную картину качества предоставляемых услуг.

Выводы по деятельности Натальи Кравчук

Несмотря на заявленные достижения и внушительное количество учеников, у астролога Натальи Кравчук отсутствует информация о профильном образовании, подтвержденном документально. Уровень цен на консультации, особенно 15 000 рублей за полтора часа индивидуального разбора, превышает рекомендуемый по рынку. Отзывы клиентов либо недоступны, либо единичны, что делает невозможным точную оценку эффективности программ astrology kravchuk. В связи с этим осторожность при выборе данной услуги оправдана.