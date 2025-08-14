“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог Ната Велимир. Обзор соцсетей, работа с отзывами и отзывы клиентов о специалисте

Ната Велимир (nata velimir) — практикующий эксперт в области магии и карт Таро с более чем 25-летним опытом. За время своей деятельности она разработала собственный подход к работе с картами Таро.

Она является автором книги «Таро. Знаки Судьбы», в которой описываются её методы онлайн-работы с картами для решения жизненных вопросов.

Её методология, по её словам, направлена на то, чтобы помочь людям понять свою судьбу и научиться управлять ею.

Услуги, которые предоставляет Велимир

Наталья Велимир предлагает широкий ассортимент услуг, ориентированных на решение личных и психологических проблем с помощью карт Таро и магии. Она утверждает, что её опыт в тарологии позволяет предсказать будущее и понять внутренние процессы человека. Велимир утверждает, что каждый расклад открывает ясность и помогает человеку принять верные решения.

Кроме того, Ната Велимир (Natalya Velimir) предлагает магические ритуалы, которые, якобы меняют жизнь. Также в её арсенале есть консультации по психологии, где она помогает разобраться в отношениях.

Деятельность Наты в соцсетях

Аккаунт “Знаки Таро” Натальи Велимир в Дзен с 95,2 тыс. подписчиков активно продвигает услуги Велимир. Контент аккаунта фокусируется на предоставлении быстрых и чётких ответов на вопросы с помощью карт.

В инстаграм-аккаунте “nata velimir” с 126 тыс. подписчиков и 1 142 публикациями сделан акцент на быстрых и точных ответах за одно гадание.

Канал “Natalya Velimir” на YouTube с 3,56 тыс. подписчиков и 68 видео фокусируется на общих раскладах Таро и психологии. Автор канала, Наталья Велимир, приглашает зрителей писать комментарии с предложениями по интересующим темам, обещая снять видео на эти запросы. Канал предлагает широкий выбор видео, ориентированных на Таро и психологические практики.

Канал “Знаки Таро” (znakitaro) в Telegram с 590 подписчиками публикует контент о магии, Таро и ритуалах.

Аккаунт Наты Велимир в VK представляет собой страницу эзотерического эксперта с более чем 25-летним опытом работы с картами Таро. Контент включает информацию о магии, Таро и личных консультациях. Информация обновляется достаточно часто, страницы активны и живые, что свидетельствует о регулярном взаимодействии с подписчиками.

Отзывы о работе эзотерика

О Нате Велимир отзывы есть положительные. Не удалось найти, что это обман:





Итоги обзора колдуньи

Ната Велимир заявляет о 25-летней практике в таро и магии, однако её публичная активность ограничивается пустыми обещаниями мгновенных решений и полной ясности за одну консультацию. Несмотря на это, присутствуют только стандартные, неопределенные фразы и акцент на продажу услуг. Обращаться к такому специалисту не стоит.